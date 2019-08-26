«Талант — это проклятие»: друг Игоря Хомского рассказал о мистике в его гибели

Одним из первых на страшное известие отреагировал близкий друг Хомского — актер Аристарх Венес, известный многим по фильму «Кадетство». «Я не могу и не хочу писать много о том, что выжигает насухо мои глазные раковины... это очень больно... больно так, как никогда в самых наших жестких конфликтах. Сегодня ты дал такой «поворотный пункт», из которого не вышел сам... или вышел... — рассказал он на своей странице в Facebook.





«Это был настоящий художник — из тех, которых кроме правды ничего не интересует и которые за нее страдают, как Христос. А если ты настоящий художник — это приговор. Талант — это проклятие. И имеющий уши да услышит!» — говорит Аристарх Daily Storm, словно намекая на то, что ранняя смерть часто постигает избранных.





«Он был добрый. Очень добрый. Очень одинокий и ранимый. И его уход является для меня серьезным знаком», — добавляет артист.





Актер в своем посте пообещал обязательно сделать то, о чем они с Игорем мечтали. На вопрос Daily Storm, что именно, Аристарх предпочитает не отвечать. Он объясняет, что это слишком личное, но дает понять, что это не о музыке и не о кино: «Не пытайтесь понять, это касается более глобальных вещей в принципе. Когда сделаю, тогда скажу».





Важная деталь: в последние годы своей жизни Хомский работал над мистическим детективом «Шаман». Главный герой по имени Александр пытается управлять доставшимися ему поневоле сверхспособностями. Он защищает слабых, покровительствует призракам и отчаянно старается удержаться от падения в бездну.





«Когда же угроза гибели повисает над его близкими, приходится выбирать — продолжить начатое или попытаться сойти с избранного пути. Но прежде Александр должен решить для себя, кем же он теперь является — обладателем великого дара или жертвой страшного проклятия», — сообщается в описании.





В связи с этим возникает вопрос: а нет ли тут каких-то взаимосвязей и доснимут ли эту картину?





«Про взаимосвязи — не копайте, — просит Аристарх. — А про продолжение — уже неинтересно. Наверное, есть люди, которые решат этот вопрос, но ведь это не главное. Может, и сам Игорь не стал бы снимать его дальше, будь он сейчас жив».





То же самое — что в такой ситуации не до кино — говорит и актриса Анна Тараторкина, которая снималась у Игоря в том самом «Шамане». Это последнее, о чем ей сейчас хочется думать. Как вспоминает артистка, когда они познакомились, Хомский поразил ее какой-то необыкновенной способностью сплачивать людей. Пилотные съемки проходили на острове Ольхон на Байкале. Было холодно. Условия существования приближались к экстремальным. Но Игорь был абсолютно спокоен и заражал своим спокойствием всех вокруг, не позволяя никому впадать в уныние.





«До этого я его не знал и только слышал, что есть такой талантливый парень, — вспоминает о Хомском актер Сергей Пускепалис. — А тут познакомился с ним лично, и он произвел на меня неизгладимое впечатление. Неформальный и при этом очень образованный и живой, он сразу к себе располагал».





А вот что вспоминает актер Алексей Вертков. Оказалось, он до последнего не знал, что Игоря больше нет!





«Кто? Игорь? Игорь Хомский? Погиб? — растерянно переспрашивает он, услышав от нас эту новость. — Я прямо в каком-то раздрае. С ним было так замечательно, так здорово работать...»





Игорь Хомский, племянник главного режиссера и худрука Театра имени Моссовета Павла Хомского, родился 28 августа 1976 года в Москве. В 2008 году окончил ВГИК. Его дипломной работой стал короткометражный фильм «Очная ставка», который потом был номинирован на студенческую премию «Оскар» и вошел в двадцатку лучших работ в истории института. Однако настоящая известность пришла к нему лишь спустя несколько лет, когда он снял криминальный сериал «Закон каменных джунглей» для телеканала ТНТ. Про гангстеров во времена хипстеров — так говорили о ней создатели. До своего 43-летия Игорь не дожил каких-то три дня.