Уходя, передумала. Билеты на концерт Пугачевой в Минске обойдутся в 260 тысяч рублей

В апреле этого года Алла Пугачева дала свой последний, юбилейный концерт в Кремлевском дворце, цена билетов на который у перекупщиков доходила до 375 тысяч рублей. Не прошло и полугода, как стало известно: Примадонна вновь выступит с сольным концертом. Но уже в Минске.





«В год своего 70-летия, словно возвращаясь к истокам, Алла Пугачева выступит в Минске так, как когда-то начинала: только она и зритель, лицом к лицу. Только узнаваемый с первых секунд голос с хрипотцой, проникновенные тексты, искренность в каждой фразе и душа нараспашку», — указано на белорусских сайтах с афишами.





«Стоимость билетов начинается от 70 тысяч российских рублей и доходит до 260 тысяч», — прокомментировали Daily Storm в кассах концертной площадки.





«Понимаете, уход со сцены, последний прощальный тур и последний концерт — это вполне себе здоровый пиар-ход. Такая возможность привлечь к своей жизни дополнительное внимание», — рассказывает источник из окружения певицы.





На момент публикации материала получить комментарий от концертного директора Пугачевой Елены Чупраковой Daily Storm не удалось.





Как сообщил промоутер, директор концертного отдела московского агентства «Кремль Концерт» Сергей Лавров, в белорусскую столицу артистка приедет далеко не ради денег.

«Я подозреваю, что в Минск Алла Борисовна едет не ради денег. Она просто решила развеяться. Все знают, что артистка любит казино, игровые автоматы, которые запрещены в России. Видимо, решила совместить приятное с полезным», — полагает он.





Интересно, что в России, где певица закончила выступать, этот концерт особо не афишируют. Некоторые музыкальные критики связывают это с тем, что Примадонна в России решила уступить дорогу молодым исполнителям. Так, она в очередной раз благославила белокурую Светлану Лободу, которая недавно выступила на фестивале «Новая Волна».





Лобода это не скрывает, в соцсетях благодарит Игоря Крутого за песню, а королеву сцены — за благословение. И, конечно же, своих поклонников.