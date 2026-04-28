«Близкие говорят, что там страшно»: актриса Елена Проклова пожелала жителям Туапсе набраться терпения и верить, что это не навсегда

Обладательница дома на юге России, актриса Елена Проклова поддержала жителей Туапсе, которые столкнулись с очередной атакой БПЛА. Над городом стоит черный дым. Спасатели и волонтеры собирают нефть, которая перелилась через заграждения и попала в море, а ситуацию уже сравнивают с бедствием.





Нынешняя атака — уже третья за две недели. В Туапсе горит нефтяной завод. Людей эвакуируют. Масштаб пожара не уточняется, но известно, что к тушению привлечены 164 человека и 46 машин.





«Я сама житель Черноморского побережья, и конечно, это катастрофа, — говорит Daily Storm актриса Елена Проклова. — Все в ужасе, потому что это проблема не только для нас, но и для тех, кто собирался там отдыхать. Я сейчас на гастролях, но близкие говорят, что это страшно. Что теперь будет с фауной?! Если люди еще могут обойтись без моря, то как быть рыбам и птицам?»





По словам артистки, у многих жителей Сочи там, в Туапсе, есть родственники, и всем сейчас очень тяжело.