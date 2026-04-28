«Близкие говорят, что там страшно»: актриса Елена Проклова пожелала жителям Туапсе набраться терпения и верить, что это не навсегда

Обладательница дома на юге России, актриса Елена Проклова поддержала жителей Туапсе, которые столкнулись с очередной атакой БПЛА. Над городом стоит черный дым. Спасатели и волонтеры собирают нефть, которая перелилась через заграждения и попала в море, а ситуацию уже сравнивают с бедствием.
Нынешняя атака — уже третья за две недели. В Туапсе горит нефтяной завод. Людей эвакуируют. Масштаб пожара не уточняется, но известно, что к тушению привлечены 164 человека и 46 машин.
«Я сама житель Черноморского побережья, и конечно, это катастрофа, — говорит Daily Storm актриса Елена Проклова. — Все в ужасе, потому что это проблема не только для нас, но и для тех, кто собирался там отдыхать. Я сейчас на гастролях, но близкие говорят, что это страшно. Что теперь будет с фауной?! Если люди еще могут обойтись без моря, то как быть рыбам и птицам?»
По словам артистки, у многих жителей Сочи там, в Туапсе, есть родственники, и всем сейчас очень тяжело.
«Но мы живем в такое время, — продолжает Елена Игоревна. — Поэтому нужно набраться терпения и верить, что это не навсегда. Верить, что мы справимся! И нефть соберут, и животным помогут, и покончат со всеми этими беспилотниками! Вся страна сейчас в таких условиях».
Тем временем композитор Григорий Гладков сообщает, что в соседней Анапе пока без паники.
«Новости не смотрю, телевизор не смотрю, — говорит он, — но тут пока все спокойно».
Напомним, что первый удар по Туапсе был нанесен 16 апреля. Жертвами налета стали двое детей, а в Черном море появилось огромное нефтяное пятно.
Второй — 20-го. Налет привел к пожару в порту. Причем последствия оказались настолько тяжелыми, что в городе прошел черный дождь. И вот теперь третий. По свидетельству очевидцев, дым виден даже с Красной Поляны.