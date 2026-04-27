«Я думаю, что в нем взыграл антисемитизм»: Виталий Милонов объяснил инцидент со зрителем на вручении премии «Шансон года»

По словам депутата, если бы не присутствие Михаила Шуфутинского, он нашел бы этого мужчину и вывел его за ухо

Коллаж: Daily Storm

Виталий Милонов объяснил, что могло двигать зрителем, который оскорбил его во время церемонии вручения премии «Шансон года». Инцидент произошел, когда он вышел награждать мэтра сцены Михаила Шуфутинского и стал цитировать песню «Еврейский портной» — и вдруг услышал чей-то мат. Как это было, нам рассказывает сам парламентарий.

 

— Мы представляем, как все это неприятно. А что стало с этим зрителем? Его потом увели?

 

— Я не стал этого делать, потому что я не охрана. Там было очень много тех, кто за это отвечает. Но я думаю, что этот человек был просто пьяный. И когда я начал цитировать слова из песни «Еврейский портной», его настолько триггернула фраза «Звезды над местечком высоки и ярки», что его вот так подорвало.

 

Если честно, я сделал это осознанно! Я понимал, что люди разные и у них может быть разная реакция, но подумал: «А чего я в России буду стесняться произносить эти слова?!»  

 

Может быть, с моей стороны это было и немножко провокационно... Но мне было так стыдно перед Шуфутинским! Мы даже переглянулись. Мне было та-а-ак неловко, что какой-то пьяный ублюдок позволяет себе при нем орать!

Виталий Милонов Фото: Global Look Press / Петров Сергей

 

— То есть этот зритель увидел какой-то подтекст? Интересно, какой? Эта песня — сама нежность.

 

— Эта песня про еврейского портного. И я думаю, что в человеке взыграл какой-то антисемитизм!

 

— Как реагировали остальные?

 

— Зал — нормально. Там 10 тысяч человек, и все было отлично. И вот один пьяный ублюдок! Хотя охраны пруд пруди, и на входе все показывали паспорта. Просто так не пропускали. Смотрели, в списке или не в списке. Наверное, это все-таки вопрос к охране. А если бы он начал чем-нибудь кидаться?!

 

— У вас есть обида или вы его уже простили?  

 

— Нет, никакой обиды нет. Но мне по-прежнему неловко. Мы потом разговаривали с дядей Мишей — с Шуфутинским...

 

На концертах такое сплошь и рядом. И из этих тысяч человек всегда найдется тот, кто перебрал в буфете и решил словить свою минуту славы. Но Михаил Захарович уже столько лет на сцене, и должно быть уважение!

Михаил Шуфутинский Фото: Global Look Press / Павел Кашаев

Когда все это произошло, он так растерянно на меня взглянул, что я подумал: «Ладно, мы с ним не будем реагировать, а лучше пойдем». И все, мы ушли. Но если бы это было не при нем, я бы спустился в зал и поступил бы так, как не надо поступать — нашел бы этого негодяя и вывел его за ухо!    

 

— Вас кто-то поддержал?

 

— А вы знаете, меня не надо поддерживать, потому что это все раздуто. Ну идешь по улице, встречаешь быдлогопа. Он на тебя орет. И что? На всех так реагировать? Но нет, придумали скандал. И Боня вписалась (говорит, там были ее люди)... И кто-то еще... Удивительно! До того, как это не раздули, никто не обращал внимания. Ни я, ни организаторы. Это всего лишь мелкий инцидентик.  

 — А вы сами любите шансон и кто вам больше близок? Из наших, русских мэтров?

 

— Я люблю искреннюю музыку. И если она искренна, как у Шуфутинского и Круга, то она мне нравится. А дядя Миша — это человек, которого просто невозможно не любить. Он самый любимый и родной!

