«Я думаю, что в нем взыграл антисемитизм»: Виталий Милонов объяснил инцидент со зрителем на вручении премии «Шансон года»

Виталий Милонов объяснил, что могло двигать зрителем, который оскорбил его во время церемонии вручения премии «Шансон года». Инцидент произошел, когда он вышел награждать мэтра сцены Михаила Шуфутинского и стал цитировать песню «Еврейский портной» — и вдруг услышал чей-то мат. Как это было, нам рассказывает сам парламентарий.

— Мы представляем, как все это неприятно. А что стало с этим зрителем? Его потом увели?

— Я не стал этого делать, потому что я не охрана. Там было очень много тех, кто за это отвечает. Но я думаю, что этот человек был просто пьяный. И когда я начал цитировать слова из песни «Еврейский портной», его настолько триггернула фраза «Звезды над местечком высоки и ярки», что его вот так подорвало.

Если честно, я сделал это осознанно! Я понимал, что люди разные и у них может быть разная реакция, но подумал: «А чего я в России буду стесняться произносить эти слова?!»

Может быть, с моей стороны это было и немножко провокационно... Но мне было так стыдно перед Шуфутинским! Мы даже переглянулись. Мне было та-а-ак неловко, что какой-то пьяный ублюдок позволяет себе при нем орать!