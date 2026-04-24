Волк будет сидеть по 105-й, а Карлсон долго мыть улицы: какие статьи можно было вменить персонажам старых детских сказок?

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера на «сомнительные с педагогической точки зрения установки», а мы решили вспомнить свое детство и своих героев. Ведь были же, были в нем и Серый Волк, и старичок-паучок. И ничего, мы выросли людьми. Какие статьи можно было бы вменить нашим любимым персонажам и сколько лет они бы получили? На связи — звездный адвокат Андрей Алешкин.
— Андрей, добрый день! Давайте с самого простого. К примеру, что можно вменить Карлсону?
— Карлсону? Я думаю, что там есть хулиганство. Он вместе с Малышом летал на крышу. Такая пропаганда хулиганства!
Они оттуда всех пугали, и по большому счету, это административный состав. Не думаю, что там есть уголовный. Ведь Карлсон ничего не совершает. Никакой педофилии я не вижу, и развратных действий тоже. Он никого не домогается.
— Интернет шутит, что ему можно вменить незаконные полеты.
— Сомнительно, но если говорить с иронией... Если он летал — то можно! Значит: хулиганство, асоциальное поведение в том плане, что он живет на крыше и не живет в семье. Ест варенье из банки... Разводит антисанитарию!
Сюда, наверное, можно звать Роспотребнадзор. Чтобы посмотрели. И можно — жилинспекцию, потому что Карлсон перестроил кровлю.
— А оставление в опасности?
— Он не родитель. Он беспечный взрослый, который пренебрегает общественной опасностью. Но то, что мальчик был на крыше — это все, конечно, странно.
— Тогда незаконное проникновение в квартиру через окно!
— Ну мальчик же сам его позвал, поэтому тут такого нет. Это вопрос доверия. Проникновение — это когда со взломом, а здесь его пустили.
— Это значит штраф?!
— Административная ответственность и принудительные работы. Карлсон будет долго мыть улицы! Скажи мне 20 лет назад, что сказка станет преступлением, я бы не поверил!
— Погодите, у нас тут еще несколько героев!
— Та-ак...
— Вы помните агрессора из «Мухи- Цокотухи»? Я даже приготовила цитату:
Вдруг какой-то старичок
Паучок
Нашу Муху в уголок
Поволок –
Хочет бедную убить,
Цокотуху погубить!
И еще вот такую:
А злодей-то не шутит,
Руки-ноги он Мухе веревками крутит,
Зубы острые в самое сердце вонзает
И кровь у нее выпивает.
Но в конце муха все же остается в живых и выходит замуж за комарика!
— Здесь истязание. Истинное истязание! Длительное физическое или моральное воздействие с целью причинения страдания. Это до шести лет лишения свободы.
— И у паучка нет шансов?
— Паучок может отделаться условным, но в зависимости от того, какими были телесные повреждения, насколько они серьезны и что они повлекли в дальнейшем.
— А у Мойдодыра, который заставляет умываться? «Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок» — это как-то очень жестко.
— Это угроза применения насилия, но я не думаю, что здесь какой-то состав, потому что реальной угрозы жизни и здоровью не имеется. Его мотив — помыть.
— А еще есть Чебурашка. Существо без прописки, которое незаконно пересекает государственную границу в коробке с апельсинами и занимается незаконным предпринимательством.
— Незаконное пересечение? Вот если бы он был человеком...
Но вообще, я бы Чебурашке вменил контрабанду апельсинов. Для начала контрабанду, а потом незаконную торговлю. Плюс легализацию денег, добытых незаконным путем. Ха-ха, а почему нет? Неуплату налогов! Он же их не заплатил. Короче, будет Чебурашке конфискация всего, что есть. Ну и лет семь-восемь, как Чекалину. По совокупности, конечно.
Бедняга, у него самая тяжелая история!
— То есть Чебурашка у нас самый злостный?
— Да, самый криминальный!
— Теперь Винни-Пух...
Пишут, что ему могла бы грозить статья 30 УК РФ — приготовление к преступлению и покушение на преступление. Есть такое?
— Не знаю, что они имеют ввиду. Мне его даже жалко. Нет, у Чебурашки пока самый тяжкий состав. Он налоги не платит!
— И — Волк!
— А волк что натворил?
—Тоже покушение на преступление, хулиганство, вандализм.
— Это когда он пирожки скоммуниздил и бабушку убил? Там 105-я. Волк у нас — рецидивист. Во-первых, он у нас с целью похищения пирожков убил свидетеля. А потом его съел. То есть тут еще и людоедство! Это отдельная статья. Тяжкая, особо тяжкая! Убийство с особой жестокостью с целью поедания. И — дальнейшая кража пирожков. Вообще жесть!
Кстати, Ежик, который в тумане, занимается пропагандой наркотических средств. Это когда они кричат. У них галлюцинации. То есть ежик накурился и сидит. Для начала, для первого раза ему можно выписать административочку, а потом — уголовку. А если он еще и употребляет, то привлечь за хранение.
И так можно к любому герою. Серьезно.
— А ваша любимая сказка?
— Эта сказка запрещена. Она про Буратино, и это просто преступление на преступлении!
Там же свой авторитет. Фактически вор в законе Карабас-Барабас, который развивает проституцию, незаконную деятельность и еще много чего! Он там главный злодей.
А Буратино... такой же мошенник. Вместе с теми, кто стырил деньги на Поле дураков. Они все там мошенники!