Волк будет сидеть по 105-й, а Карлсон долго мыть улицы: какие статьи можно было вменить персонажам старых детских сказок?

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера на «сомнительные с педагогической точки зрения установки», а мы решили вспомнить свое детство и своих героев. Ведь были же, были в нем и Серый Волк, и старичок-паучок. И ничего, мы выросли людьми. Какие статьи можно было бы вменить нашим любимым персонажам и сколько лет они бы получили? На связи — звездный адвокат Андрей Алешкин.

— Андрей, добрый день! Давайте с самого простого. К примеру, что можно вменить Карлсону?

— Карлсону? Я думаю, что там есть хулиганство. Он вместе с Малышом летал на крышу. Такая пропаганда хулиганства!

Они оттуда всех пугали, и по большому счету, это административный состав. Не думаю, что там есть уголовный. Ведь Карлсон ничего не совершает. Никакой педофилии я не вижу, и развратных действий тоже. Он никого не домогается.

— Интернет шутит, что ему можно вменить незаконные полеты.

— Сомнительно, но если говорить с иронией... Если он летал — то можно! Значит: хулиганство, асоциальное поведение в том плане, что он живет на крыше и не живет в семье. Ест варенье из банки... Разводит антисанитарию!





﻿Сюда, наверное, можно звать Роспотребнадзор. Чтобы посмотрели. И можно — жилинспекцию, потому что Карлсон перестроил кровлю.