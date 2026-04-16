«Быть вечно живыми»: Владимир Машков рассказал, в каких столкновениях рождался театр «Современник»

В театре «Современник» рассказали о его тернистом прошлом, прекрасном настоящем и не менее прекрасном будущем. 15 апреля ему исполнилось 70 лет. А это значит, 70 лет поисков, 70 лет вопросов и 70 лет переживаний. «Сегодня мы были на кладбище у наших основателей, — говорит художественный руководитель Владимир Машков. — И когда мы возложили цветы к могиле Олега Николаевича (Табакова), вдруг зазвучали колокола. Я думаю, что это знак!»
Любимые Чистые пруды и любимое здание с колоннами. В фойе театра сотни людей, и все хотят прикоснуться к истории. Причем дата неслучайна.
Именно 15 апреля 1956 года зрители впервые увидели спектакль «Вечно живые» по пьесе талантливого фронтовика Виктора Розова. И это так тронет сердца, что по ней потом снимут фильм — знаменитую картину «Летят журавли».
Произведение долго не хотели пускать в печать, потому что оно затрагивало скользкую тему. Она о выборе, который ставит война...
«Читал, товарищ Розов, вашу пьесу, плакал, но запрещаем», — признавался один из работников Главного управления по делам литературы и издательств.
А напечатали лишь в 50-х!
Драматург убрал несколько сцен и отдал ее Олегу Ефремову. Декорации были самыми простыми: стол, пара стульев и что-то еще, но публика плакала!
«Возбужденные, мы ушли со сцены, и вдруг кто-то ворвался в гримерку: “Срочно все идите в зал! Там люди отказываются расходиться! Они хотят говорить с вами, обсуждать спектакль”, — рассказывал один из актеров-организаторов театра «Современник», ныне покойный Игорь Кваша. — И получилось не обсуждение, а, скорее, стихийный митинг.
“Вы не должны расходиться, потерять друг друга! Это будет театр нашего поколения! Вы должны его создать во что бы то ни стало!”»
На следующий день о них знала уже вся столица, а фраза «Если я честный, я должен», которую, уходя на фронт, произносит главный герой, становится девизом эпохи.
Люди устали от лозунгов, им стала нужна человечность. А сейчас это тепло продолжает беречь и нести художественный руководитель Владимир Машков.
«Сегодня пройдет показ спектакля «Единомышленники», — рассказывает Владимир Львович. — Это своего рода эссе. Такое еще не делают. Когда я пришел в Театр Табакова, мне попался один документ. Это было какое-то чудо... Театр — это единственное место, где чудо еще сохранилось! Так вот тогда, в 2018-м, я нашел на столе эти желтые листы, а на них было написано: «Стенограмма сбора артистов театра «Современник». Театру тогда было семь лет. Он только-только стал самостоятельным.
О том, какие это были коллизии, какие столкновения, как они были безжалостны к себе и к миру, чтобы оставаться вечно живыми, мы и расскажем на сцене. У артистов нет задачи играть своих предшественников, но мы хотим вселить в себя их душу, их стремления и их желания. Режиссер — Марина Брусникина. Мы попробуем попасть туда хотя бы на час.
Не изменено ни одного слова, не было никакой редакции. Это те самые слова, которые произносили Казаков, Ефремов, Волчек, Табаков, Евстигнеев, Толмачева, Кваша. Их мечты и надежды!»
По словам худрука, в конце каждого сезона они собирались вместе и обсуждали, кто достоин работать, а кто нет.
«И это были очень откровенные разговоры товарищей! — считает Владимир Машков. — Такое не каждый выдержит. Например, Константин Сергеевич Станиславский в своей книге «Этика» (от которой и отталкивался Ефремов) писал, что артист должен любить даже критику и уметь ее принимать.
Мы постоянно находимся в стрессе. В том, от чего человек обычно бежит, он — живет. Артист для меня — это чемодан неприятностей! Мы стараемся про них забыть, а для него это топливо. Твоя жизнь, твои беды, твои открытия. Поиск пути. Меня это невероятно вдохновляло и вдохновляет!»
Интересно, что левое крыло здания театра считается крылом Олега Ефремова, а правое — Галины Волчек. Она была художественным руководителем с 1972 по 2019 годы. И эти крылья как бы несут в зрительный зал. Сразу видно: здесь работают романтики!
Подготовка к 70-летию заняла немало времени. Например, на заводе «Ракета» выпустили эксклюзивные часы, на которых написано «1956».
«У «Современника» и «Ракеты» очень много общего, — считает директор предприятия Дэвид Хендерсон-Стюарт. — Хотя бы то, что они появились в советские годы и участвовали в формировании культурного кода страны».
Юные дизайнеры создали уникальные открытки. Их можно было взять на память. А мастерская Антона Духанина — специальное панно.
Не смогла остаться в стороне и доцент ГИТИСа Евгения Кузнецова. Она написала книгу о создании театра. Издание называется «Безумство храбрых».
«Это было грандиозное событие, — описывает Евгения Борисовна. — Потому что собрать 22 артиста для того, чтобы играть ночной спектакль (репетиции шли по ночам!) мог только грандиозный человек».
А вообще, семерка — это счастливое число, уверены в театре. Все знают про семь чудес света. «Современнику» — 70 лет. И у его истоков было семь основателей. В ближайших планах — установить им памятные доски. Первая уже открыта.
Ну и куда же без премьер? «У нас сейчас проходят репетиции сразу четырех спектаклей, — говорит Владимир Львович. — Они будут очень актуальны, а артисты живут здесь и сейчас!»