«Быть вечно живыми»: Владимир Машков рассказал, в каких столкновениях рождался театр «Современник»

В театре «Современник» рассказали о его тернистом прошлом, прекрасном настоящем и не менее прекрасном будущем. 15 апреля ему исполнилось 70 лет. А это значит, 70 лет поисков, 70 лет вопросов и 70 лет переживаний. «Сегодня мы были на кладбище у наших основателей, — говорит художественный руководитель Владимир Машков. — И когда мы возложили цветы к могиле Олега Николаевича (Табакова), вдруг зазвучали колокола. Я думаю, что это знак!»

Любимые Чистые пруды и любимое здание с колоннами. В фойе театра сотни людей, и все хотят прикоснуться к истории. Причем дата неслучайна.





Именно 15 апреля 1956 года зрители впервые увидели спектакль «Вечно живые» по пьесе талантливого фронтовика Виктора Розова. И это так тронет сердца, что по ней потом снимут фильм — знаменитую картину «Летят журавли».

Произведение долго не хотели пускать в печать, потому что оно затрагивало скользкую тему. Она о выборе, который ставит война...