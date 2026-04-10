Новости
Новости 18+
St
В Дагестане прояснили судьбу одной из самых древних мечетей мира, которой почти 1300 лет
18+
Эти стены были свидетелями многих исторических событий, а ее саму называют жемчужиной архитектуры
Культура

В селе Кумух в Лакском районе Дагестана рассказали о судьбе одной из самых древних мечетей мира, которая могла пострадать от последствий разгула стихии. В республике объявлен режим ЧС, на дорогах оползни, а тут — хрупкий памятник старины...  

 

Село Кумух расположено в 94 километрах от Махачкалы и является историческим центром лакцев — одного из коренных народов Кавказа. Поэтому мечеть построена в лакско-арабском стиле.

 

Это массивное каменное здание с изысканными арками, пестрыми орнаментами и очень мощными стенами. Чтобы здание стояло века, мастера использовали глину, смешанную с куриными яйцами, а каждый камень тщательно обтесывали.  

 

Сооружение возведено еще в 162 году по мусульманскому летоисчислению, или в 779-м по григорианскому календарю. То есть ему 1247 лет. И естественно, что возраст дает знать.

 

Например, год назад в прессе проходила информация, что в стенах мечети увеличились разломы, а на столбах появился белый налет. От них откалывались целые куски! Поэтому в Агентстве по охране культурного наследия Республики Дагестан приняли срочное решение взять это на контроль.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
Мечеть в Дагестане Фото: Global Look Press / Виктор Погонцев

И вот очередная беда! На этот раз аномальный снег.

 

«И конечно, прихожане очень переживали, какими будут последствия, — рассказывает Daily Storm бывший глава села Кумух Гази Катаев. — Но все обошлось. Мечеть как стояла, так и стоит, и ей ничего не угрожает».

 

По словам Гази Ибрагимовича, за более чем тысячелетнюю историю здание неоднократно реставрировалось, но сохранило свой изначальный вид, и это настоящая жемчужина Республики.

 

«Сколько живу, прихожан становится все больше, — говорит он, — и очень много туристов. Всем хочется посмотреть на этот памятник культуры!»

Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

Напомним, что Дагестан пережил две волны осадков и теперь готовится к третьей, которая ожидается уже 11 апреля.

 

«Она затронет реки Джумрут и Самур. Там населенные пункты Ботлих, Хунзах, Ахты, Леваши, — сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на совещании по ликвидации последствий. — То есть это горные районы, на это надо будет обратить внимание. Также это коснется и прибрежных городов».

 

В регионе ожидаются дожди, грозы и ветер до 22 м/с.

Загрузка...
Загрузка...