В Дагестане прояснили судьбу одной из самых древних мечетей мира, которой почти 1300 лет

В селе Кумух в Лакском районе Дагестана рассказали о судьбе одной из самых древних мечетей мира, которая могла пострадать от последствий разгула стихии. В республике объявлен режим ЧС, на дорогах оползни, а тут — хрупкий памятник старины...

Село Кумух расположено в 94 километрах от Махачкалы и является историческим центром лакцев — одного из коренных народов Кавказа. Поэтому мечеть построена в лакско-арабском стиле.

Это массивное каменное здание с изысканными арками, пестрыми орнаментами и очень мощными стенами. Чтобы здание стояло века, мастера использовали глину, смешанную с куриными яйцами, а каждый камень тщательно обтесывали.

Сооружение возведено еще в 162 году по мусульманскому летоисчислению, или в 779-м по григорианскому календарю. То есть ему 1247 лет. И естественно, что возраст дает знать.

Например, год назад в прессе проходила информация, что в стенах мечети увеличились разломы, а на столбах появился белый налет. От них откалывались целые куски! Поэтому в Агентстве по охране культурного наследия Республики Дагестан приняли срочное решение взять это на контроль.