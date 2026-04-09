«Все строилось с учетом паводков»: в Дагестане рассказали, что стало с памятниками культурного наследия после второй волны наводнения

В Агентстве по охране культурного наследия Республики Дагестан сообщили, какие исторические памятники могли пострадать во время небывалых паводков. В официальных списках их не значится, но более точная информация появится лишь после выездов в районы. Когда это произойдет, рассказывает первый заместитель руководителя ведомства Загидат Исаева.
— Загидат Набигуллаевна, добрый день! Расскажите, что стало с объектами культурного наследия?
— Добрый день! Пока каких-то явных обрушений или затоплений нет. В районах пишут, что у них с ними все в порядке. И как мы смеем предположить, все это потому, что многие объекты строились на скальных основаниях и с учетом климатических условий. Если речь идет о горной местности. То есть прежде чем их возводить, все тщательно продумывалось.
Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что некоторые объекты были в аварийном состоянии и до паводков — и это требует выезда на место. Но в Дагестане сохраняется риск оползней. Поэтому более точную информацию мы сможем дать лишь позже.
Могу сказать, что все исторические мосты — целы и обошлось без разрушений.
— А знаменитые мечети?
— Из тех, которые были в неудовлетворительном состоянии и раньше, — Джума-мечеть в селе Кумух. Это объект культурного наследия России федерального значения. Однако доступ туда пока затруднен. Ее состояние, возможно, могло ухудшиться. Хотя нельзя сказать, что она повреждена или обрушилась.
— Там тоже было наводнение?
— В Лакском районе были аномальные осадки в виде снега, но уже ведутся работы по расчистке дорог, и какое-то сообщение уже есть.
А если взять низменности, например, поселок Мамедкала в Дербентском районе или Новокули к югу от Хасавюрта, — то там без повреждений. Не могу сказать на все 100%, потому что мы не зафиксировали это на месте, но судя по поступающей нам информации, наши объекты не пострадали.
— То есть будет специальная комиссия?
— Да, и у нас уже разработан план выездов, согласно которому наши инспекторы проедут по тем районам, где были паводки. И как только пройдет третья волна осадков, мы начнем их осуществлять. Это будет уже со следующей недели.
— Вам кто-то помогает? Коллеги, сообщества?
— С нами уже связались реставраторы из других субъектов. Они могут помочь нам оценить ущерб. Если это, конечно, потребуется.
Важно, чтобы эти объекты были на балансе, а значит, находились в собственности или в пользовании. Потому что, как вы понимаете, на незарегистрированное имущество тратить государственные средства нельзя. Но в любом случае мы обязаны составить акт технического состояния и определить, кто будет проводить работы. Если есть собственник — то собственник. То есть будем действовать по ситуации!