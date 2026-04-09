«Все строилось с учетом паводков»: в Дагестане рассказали, что стало с памятниками культурного наследия после второй волны наводнения

В Агентстве по охране культурного наследия Республики Дагестан сообщили, какие исторические памятники могли пострадать во время небывалых паводков. В официальных списках их не значится, но более точная информация появится лишь после выездов в районы. Когда это произойдет, рассказывает первый заместитель руководителя ведомства Загидат Исаева.

— Загидат Набигуллаевна, добрый день! Расскажите, что стало с объектами культурного наследия?

— Добрый день! Пока каких-то явных обрушений или затоплений нет. В районах пишут, что у них с ними все в порядке. И как мы смеем предположить, все это потому, что многие объекты строились на скальных основаниях и с учетом климатических условий. Если речь идет о горной местности. То есть прежде чем их возводить, все тщательно продумывалось.

Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что некоторые объекты были в аварийном состоянии и до паводков — и это требует выезда на место. Но в Дагестане сохраняется риск оползней. Поэтому более точную информацию мы сможем дать лишь позже.





Могу сказать, что все исторические мосты — целы и обошлось без разрушений.

— А знаменитые мечети?

— Из тех, которые были в неудовлетворительном состоянии и раньше, — Джума-мечеть в селе Кумух. Это объект культурного наследия России федерального значения. Однако доступ туда пока затруднен. Ее состояние, возможно, могло ухудшиться. Хотя нельзя сказать, что она повреждена или обрушилась.