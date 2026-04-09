Новости
Новости 18+
St
18+
Культура

«Все строилось с учетом паводков»: в Дагестане рассказали, что стало с памятниками культурного наследия после второй волны наводнения

В Агентстве по охране культурного наследия Республики Дагестан сообщили, какие исторические памятники могли пострадать во время небывалых паводков. В официальных списках их не значится, но более точная информация появится лишь после выездов в районы. Когда это произойдет, рассказывает первый заместитель руководителя ведомства Загидат Исаева.

 

 

— Загидат Набигуллаевна, добрый день! Расскажите, что стало с объектами культурного наследия?

 

— Добрый день! Пока каких-то явных обрушений или затоплений нет. В районах пишут, что у них с ними все в порядке. И как мы смеем предположить, все это потому, что многие объекты строились на скальных основаниях и с учетом климатических условий. Если речь идет о горной местности. То есть прежде чем их возводить, все тщательно продумывалось.

 

Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что некоторые объекты были в аварийном состоянии и до паводков — и это требует выезда на место. Но в Дагестане сохраняется риск оползней. Поэтому более точную информацию мы сможем дать лишь позже. 


Могу сказать, что все исторические мосты целы и обошлось без разрушений.

 

— А знаменитые мечети?

 

— Из тех, которые были в неудовлетворительном состоянии и раньше, — Джума-мечеть в селе Кумух. Это объект культурного наследия России федерального значения. Однако доступ туда пока затруднен. Ее состояние, возможно, могло ухудшиться. Хотя нельзя сказать, что она повреждена или обрушилась.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
Джума-мечеть в Махачкале Фото: Global Look Press / Сергей Фомин

 

— Там тоже было наводнение?

 

— В Лакском районе были аномальные осадки в виде снега, но уже ведутся работы по расчистке дорог, и какое-то сообщение уже есть.  

 

А если взять низменности, например, поселок Мамедкала в Дербентском районе или Новокули к югу от Хасавюрта, — то там без повреждений. Не могу сказать на все 100%, потому что мы не зафиксировали это на месте, но судя по поступающей нам информации, наши объекты не пострадали.  

 

— То есть будет специальная комиссия?  

 

— Да, и у нас уже разработан план выездов, согласно которому наши инспекторы проедут по тем районам, где были паводки. И как только пройдет третья волна осадков, мы начнем их осуществлять. Это будет уже со следующей недели.

Фото: Global Look Press / Сергей Никифоров

 — Вам кто-то помогает? Коллеги, сообщества?

 

— С нами уже связались реставраторы из других субъектов. Они могут помочь нам оценить ущерб. Если это, конечно, потребуется.

 

Важно, чтобы эти объекты были на балансе, а значит, находились в собственности или в пользовании. Потому что, как вы понимаете, на незарегистрированное имущество тратить государственные средства нельзя. Но в любом случае мы обязаны составить акт технического состояния и определить, кто будет проводить работы. Если есть собственник — то собственник. То есть будем действовать по ситуации!

#дагестан #паводки #наводнение в дагестане #памятники культурного наследия #оползни #загидат исаева #объекты культурного наследия
Загрузка...
Загрузка...