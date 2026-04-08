«Какие-то люди хотят, чтобы была тьма»: Юрий Куклачев рассказал о том, как война на Востоке разрушила его планы увидеть схождение Благодатного огня

Художественный руководитель Театра кошек, народный артист Юрий Куклачев ответил на главный вопрос верующих: что если Благодатный огонь не сойдет? Впереди праздник Пасхи, а в этот день он всегда был там, в храме Гроба Господня. Однако сейчас мир объят войнами, и попасть туда невозможно. «Я не расстраиваюсь, — говорит Юрий Дмитриевич. — Ведь благодать Божья — всюду! Ее надо только почувствовать».
— Война США, Израиля и Ирана поставила под угрозу и церемонию схождения Благодатного огня. Верующие боятся, что он не появится. Разделяете ли вы их опасения?
— Опасения? Дело в том, что не надо ничего опасаться! Жизнь — такая вещь: люди не ведают, что творят. В Священном Писании сказано: «Возлюби ближнего!»
Первая заповедь — это не забывай того, кто дал тебе возможность прийти в этот мир. То есть нашего творца! А вторая — «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». И когда мы спрашиваем себя, как жить? По каким законам, по какой Конституции? То ответ прост.
И… врага! Когда Иисуса прибивали гвоздями, он говорил возлюбить и его. Понимаете, да? Они ему больно делают, а он призывает любить. Вот как это?! Как надо перестроить свою психику, чтобы так жить? И тогда будет мир во всем мире!
Поэтому я уже 30 лет «получаю» священный огонь. Ну, за некоторыми исключениями. Первый раз не получилось в пандемию, а теперь — сейчас. Мне пришлось сдать билеты. Мы покупали их заранее, но нам вернули деньги, потому что все закрыто.
— То есть вы ездите туда уже 30 лет?
— Да, все последние 30 лет. А в этом году ни у кого не получится! Самолеты не летают вообще!
— Вы очень расстроились?
— Нет, я не расстраиваюсь, потому что все к чему-то. Это знаки. И это не о том, чтобы переживать или страдать. Раз так случилось, значит надо. Это предупреждение всем нам: «Люди, остановитесь!»
Сегодня не получится взять священный огонь — а как вы будете жить дальше? Будете жить во тьме? Видимо, какая-то часть людей хочет, чтобы на всей планете была тьма!
— А расскажите, как проходит эта церемония?
— Когда мы приехали туда впервые, то туда еще не надо было никаких пропусков, но нужно было занять очередь (естественно, еще в пятницу) и принести скамеечку. Я был там со своей супругой. И вот мы взяли рыболовный стульчик и просидели где-то 23 часа.
— Не сходя с места?
— Конечно. Потому что если отошел в туалет, все, его уже заняли. Там же 10 тысяч человек, и можно представить, что творится. Поэтому все сидят, ждут — туда приезжают со всего мира! А в шесть часов утра там перекрывают вход и никого больше не пускают. Как говорится, кто успел...
— Правда, что огонь не обжигает?
— В первые секунды — нет. Я не знаю, какая там химическая реакция, но свечи были куплены на улице. Я помню, что мы сидели рядом с кувуклией, и когда патриарх вынес свечу, мы оказались первыми. И этот огонь не обжигал!
Позже он становится горячим. Набирает силу, мощь. Но в первые секунды он действительно холодный. Вот такая аномалия.
— Что будете делать на Пасху?
— Схожу в церковь. Я живу в Ясенево, и у нас прекрасный храм. Освящу куличик и яички. Вечером пойду на службу. А мысленно я буду там, в Иерусалиме.
Ведь Благодатный огонь — он идет по всему миру. Это от слова «Благодать». Но ее ощущает только тот, кто живет по божьему закону. Не тщеславится. Не гордится, не лицемерит, не сквернословит.
А этот день — он символ. Понимаете разницу? Символ! Миг, который вдруг дает энергетический поток. Он дает нам радость! Чтобы ты воодушевился и принял этот свет, духовный свет.
Ведь как Иисус воскрес? Духовно. Это мощь. Мощь, которая ощущается уже две тысячи лет. Она пронзает все вокруг. И сердце человека, который не повержен ни гордыней, ни тщеславием, это благодарно принимает!