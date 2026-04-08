«Какие-то люди хотят, чтобы была тьма»: Юрий Куклачев рассказал о том, как война на Востоке разрушила его планы увидеть схождение Благодатного огня

Художественный руководитель Театра кошек, народный артист Юрий Куклачев ответил на главный вопрос верующих: что если Благодатный огонь не сойдет? Впереди праздник Пасхи, а в этот день он всегда был там, в храме Гроба Господня. Однако сейчас мир объят войнами, и попасть туда невозможно. «Я не расстраиваюсь, — говорит Юрий Дмитриевич. — Ведь благодать Божья — всюду! Ее надо только почувствовать».

— Война США, Израиля и Ирана поставила под угрозу и церемонию схождения Благодатного огня. Верующие боятся, что он не появится. Разделяете ли вы их опасения?

— Опасения? Дело в том, что не надо ничего опасаться! Жизнь — такая вещь: люди не ведают, что творят. В Священном Писании сказано: «Возлюби ближнего!»





Первая заповедь — это не забывай того, кто дал тебе возможность прийти в этот мир. То есть нашего творца! А вторая — «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». И когда мы спрашиваем себя, как жить? По каким законам, по какой Конституции? То ответ прост.

И… врага! Когда Иисуса прибивали гвоздями, он говорил возлюбить и его. Понимаете, да? Они ему больно делают, а он призывает любить. Вот как это?! Как надо перестроить свою психику, чтобы так жить? И тогда будет мир во всем мире!

Поэтому я уже 30 лет «получаю» священный огонь. Ну, за некоторыми исключениями. Первый раз не получилось в пандемию, а теперь — сейчас. Мне пришлось сдать билеты. Мы покупали их заранее, но нам вернули деньги, потому что все закрыто.

— То есть вы ездите туда уже 30 лет?

— Да, все последние 30 лет. А в этом году ни у кого не получится! Самолеты не летают вообще!