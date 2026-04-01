«Смейтесь! Иногда так мало возможности смеяться»: в Театре Олега Табакова представили комедию о трудностях выбора, если у вас нежное сердце

В Московском театре Олега Табакова представили веселый, легкий и необыкновенно воздушный спектакль «Нежное сердце». Автором постановки стал молодой режиссер Севастьян Смышников, а сама пьеса переносит в Петербург. Что делать человеку, если он слишком влюбчив и не знает, кого выбрать? И как понять, что к вам неравнодушны?
Новая постановка «Табакерки» создана по пьесе графа Владимира Соллогуба «Беда от нежного сердца», и это — водевиль.
«Как же мы любим наш подвал! — говорит художественный руководитель театра Владимир Машков. — Вы знаете, мы начали здесь как артисты, и очень рады, что молодое поколение, как и мы почти сорок лет назад, теперь представит тут свои первые шаги. Вы увидите и самых молодых — еще студентов Театральной школы Олега Табакова, и режиссера, который ставит уже свой второй спектакль. Это — Севастьян Смышников. И — артистов среднего и старшего поколений. Хотя у нас все молодые!»
«Водевиль — очень сложный жанр, — добавляет Владимир Львович. — Он требует мастерства, переключения внимания, эмоций, чувств! И конечно же, главный в театре — третий создатель постановки. Это — зритель! Поэтому участвуйте в этом представлении и знайте, что от ваших аплодисментов артисты могут даже вылететь из этого подвала!»
«Ну, три человека посмеялись... — оглядывается он. — О! Пять-шесть. Смейтесь! У нас иногда так мало возможности смеяться!»
На сцене почти все в розовых тонах: трюмо и столик, двери и карнизы. Романтика-романтика. А герой — немножко с огоньком. Александр (актер Артур Касимов) любит всех подряд. Он сын богатого откупщика и «золотая молодежь».
Увидит Настю — любит Настю. Настя живет у тети, потому что сирота. Увидел Машу — любит Машу. Это дочь хозяйки, которая может думать только о деньгах. Увидел Катю — и капут.
Кстати, из Кати получилась бы прекрасная певица современного русского шансона. Тем более что псевдоним уже готов. Она — Катя Тамбовская.
И вот кого же выбрать?! «На трех жениться не дадут, а на одной мало!» — в растерянности восклицает Александр.
Когда слов не хватает, все персонажи начинают петь. «Это от переизбытка чувств! — объясняет режиссер Севастьян Смышников. — Спектакль — мастерский. И его сыграют только те, кто имеет большой опыт».
«Он — вне времени, — продолжает Севастьян. — Эти события подходят и под сегодняшний день. Мы отталкивались от материала, текста пьесы, от ситуаций, слов автора. Это гомерически смешно».
Здесь есть все: и музыка, и тонкая ирония, и меткие реплики актеров! Точные и выверенные, они попадают прямо в сердце.
Поэтому, когда герой подходит к зрителям и спрашивает, а возьмут ли его в СМИ (фотографом или журналистом) — пресса дружно отвечает: «Да!»
«Берем!» — раздается в разных концах зала.
С удовольствием заберем и француза Франсуа (эту роль играет Гордей Яшин). Ведь боже, как он мил, когда он рассуждает про «лямур» или произносит: «Барсик, пардон!»
А когда он говорит: «Ну почему меня все обижают?» — ну это просто на разрыв аорты... Не плачь, мы тебя спасем!
Напомним, что постановка проходит на Исторической сцене Театра Олега Табакова. Премьера спектакля состоится 3 и 4 апреля.
«Нежное сердце» заставляет смеяться и сопереживать, — говорится в аннотации, — напоминая нам, насколько тонкой бывает грань между любовью и заблуждением, как легко запутаться в чувствах и как сложно найти свое счастье!»