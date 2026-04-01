«Смейтесь! Иногда так мало возможности смеяться»: в Театре Олега Табакова представили комедию о трудностях выбора, если у вас нежное сердце

В Московском театре Олега Табакова представили веселый, легкий и необыкновенно воздушный спектакль «Нежное сердце». Автором постановки стал молодой режиссер Севастьян Смышников, а сама пьеса переносит в Петербург. Что делать человеку, если он слишком влюбчив и не знает, кого выбрать? И как понять, что к вам неравнодушны?

Новая постановка «Табакерки» создана по пьесе графа Владимира Соллогуба «Беда от нежного сердца», и это — водевиль.

«Как же мы любим наш подвал! — говорит художественный руководитель театра Владимир Машков. — Вы знаете, мы начали здесь как артисты, и очень рады, что молодое поколение, как и мы почти сорок лет назад, теперь представит тут свои первые шаги. Вы увидите и самых молодых — еще студентов Театральной школы Олега Табакова, и режиссера, который ставит уже свой второй спектакль. Это — Севастьян Смышников. И — артистов среднего и старшего поколений. Хотя у нас все молодые!»

«Водевиль — очень сложный жанр, — добавляет Владимир Львович. — Он требует мастерства, переключения внимания, эмоций, чувств! И конечно же, главный в театре — третий создатель постановки. Это — зритель! Поэтому участвуйте в этом представлении и знайте, что от ваших аплодисментов артисты могут даже вылететь из этого подвала!»