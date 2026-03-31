Директор Дмитрия Нагиева назвала «несусветной чушью» сообщения, что актеру отказывают в съемках в российских проектах

Директор Дмитрия Нагиева отреагировала на слухи о том, что актеру отказывают в съемках в российских проектах из-за репутационных рисков. В частности, артиста якобы из-за этого вычеркнули из фильма «Королек моей любви», писал ряд Telegram-каналов.





Отмечалось, что в индустрии Нагиев сейчас фактически в негласном стоп-листе: новых проектов нет, а рекламные контракты в РФ обнулились.





«Могу только опровергнуть все эти сообщения, в силу того, что это чушь несусветная. Этот проект [съемки в картине «Королек моей любви»] предлагался Дмитрию в мае 2024 года. Сценарий нам прислали, мы почитали, вроде как все симпатично. Но, к сожалению, мы не сошлись по графикам. Поскольку съемки должны были проходить в Индии, а у Дмитрия на тот момент была серьезная занятость в Москве и Петербурге. Мы вежливо поблагодарили организаторов проекта, пожелали им удачи и пошли жить дальше свою прекрасную жизнь. Меньше читайте пабликов [про Нагиева]», — рассказала Daily Storm директор артиста Елена Шайкина.





Она подчеркнула, что у Дмитрия в настоящее время дела идут «просто прекрасно» и на невостребованность он точно не может жаловаться. «Работы хватает! Буквально сейчас мчим на съемку. Все у нас хорошо. Спасибо за то, что тревожитесь!» — добавила представитель Нагиева.





Актер заработал более 13 миллионов рублей за авторские курсы по личностному росту, организованные в Дубае, писало РИА Новости. Источник агентства уточнил, что трехдневный интенсив по саморазвитию состоялся в феврале. В качестве педагогов были привлечены сын артиста Кирилл Нагиев и композитор Александр Шульгин.





Занятия проходили в закрытом формате. В рамках интенсива собралась группа из 25 человек. В рамках курса студентам преподавали психологию, актерское мастерство и сценическую речь.





По словам источника агентства, Нагиев встречался с группой лишь дважды за весь период обучения. В качестве домашних заданий студенты выполняли нестандартные поручения. Например, они ложились на пол в центре Дубая или выступали на сцене перед незнакомой публикой.





Отмечалось, что стоимость мастер-класса варьировалась от 450 до 550 тысяч рублей. Тариф VIP с личным кураторством Нагиева достигал отметки в один миллион рублей, но место так никто и не приобрел.





Также Telegram-каналы ранее утверждали писали, что в начале года Нагиев якобы был замечен в ОАЭ в компании блогера Натальи Любимовой, связанной со сборами для армии Украины. Сам актер публично не поддержал СВО и заявлял ранее об усталости от обилия фильмов о войне и желании зрителей видеть мирную жизнь.





Дмитрию Нагиеву 58 лет. Он известный российский актер театра и кино, шоумен, теле- и радиоведущий. Нагиев стал популярным благодаря проектам «Осторожно, модерн!», «Окна», «Голос», а также сериалам «Кухня« и «Физрук».