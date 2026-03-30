«Еще не привык»: Никита Высоцкий — о присвоенном ему звании

Директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке» Никита Высоцкий прокомментировал известие о том, что ему присвоено звание заслуженного работника культуры. Соответствующий указ уже опубликован на портале правовых актов, и по словам Высоцкого-младшего, для него это приятная неожиданность.

Президент России Владимир Путин подписал серию указов о присвоении почетных званий и вручении государственных наград. В списке отмеченных — выдающиеся артисты, руководители регионов и герой Великой Отечественной войны. Есть в нем и Никита Высоцкий.

«Ощущения? — шутит он. — Я еще не привык! Конечно, я знал, что мои документы где-то бродят уже не один год, но сейчас это такой неожиданный сюрприз. Я уже забыл думать!»

По словам Никиты Владимировича, о своем звании он узнал от журналистов, и теперь с удовольствием отвечает на поздравления. Ему радостно и приятно.

«Ну а почему нет? — спрашивает Высоцкий-младший. — Я старался, работал. Я на госслужбе, и государство меня отмечает. А я с благодарностью принимаю эту награду!»

Напомним, что Никита Владимирович — сын заслуженного артиста РСФСР Владимира Высоцкого и актрисы и сценаристки Людмилы Абрамовой. Он —выпускник Школы-студии МХАТ, и помимо работы в музее «Дом Высоцкого на Таганке», является профессором кафедры режиссуры и мастерства актера Московского государственного института культуры.





Звание народного артиста России получили актеры Юрий Кузнецов, Владимир Вдовиченков и Екатерина Гусева.





Звание Героя России — летчик Николай Терехин. Это сделано уже посмертно. Участник Великой Отечественной войны удостоен этой награды за мужество и героизм, проявленные в сражениях с немецко-фашистскими захватчиками.