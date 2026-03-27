«Теперь спросите меня — в чем счастье на земле?»: где жил и творил режиссер Константин Станиславский

Да чего здесь только не было: и резиденция генерал-майора Николая Ермолова, и дом благотворительницы Веры Спиридоновой. Пока в марте 1921 года сюда не переехал один из самых интересных жителей — актер, режиссер и реформатор театра Константин Сергеевич Станиславский (настоящая фамилия Алексеев).

Его прежний дом в Каретном Ряду уж очень приглянулся советским властям, и нужно было искать новый.

Из письма Анатолия Луначарского Владимиру Ленину:





«Дорогой Владимир Ильич, руководитель Художественного театра Станиславский — один из самых редких людей как в моральном отношении, так и в качестве несравненного художника. Мне очень хочется всячески облегчить его положение. Я, конечно, добьюсь для него академического пайка (сейчас он продает свои последние брюки на Сухаревой), но меня гораздо больше огорчает то, что В. Д. Бонч-Бруевич выселяет его из дома, в котором он жил в течение очень долгого времени и с которым сроднился.





В свое время я обратился к Бонч-Бруевичу с просьбой отказаться от реквизиции квартиры Станиславского, но Владимир Дмитриевич, обычно столь мягкий, заявил мне, что он не может отказаться ввиду нужды автобазы».

Искусство посреди коммуналок





Прощаться с прошлым было непросто. Ведь там, в Каретном, режиссер провел 17 лет своей жизни. Там бывали Максим Горький и Александр Блок, Федор Шаляпин и Владимир Немирович-Данченко. Там выросли его дети.

«Парадную дверь всегда открывал старый слуга Алексеевых Василий, — вспоминала жена Александра Таирова, актриса Алиса Коонен. — Он почему-то напоминал мне Фирса из «Вишневого сада». Обращался он с Константином Сергеевичем, как с малым ребенком: при выходе из дому обязательно подавал ему галоши, какая бы ни была погода, а выпроваживая в театр, непременно наказывал не давать извозчику больше пятиалтынного».

Но в последнее время квартира уже не отапливается, и семья режиссера переезжает в Леонтьевский, где делит дом с такими же «выселенцами».

Артист занял второй этаж. Часть комнат была жилой, часть — принадлежала Оперной студии, а на первом и третьем расположились коммуналки. Внизу — ютились бывшие аристократы. Наверху — крестьяне. Вот такие «шутки» истории!

Говорят, одна из соседок никак не могла понять, почему кому-то дают комнатенку, а кому-то — целый этаж, и упорно строчила в инстанции.

А еще здесь было очень холодно. И в особенно морозные ночи все члены семьи собирались в одном зале и ложились спать на полу. Как говорится, в тесноте да не в обиде, зато поближе к печке-буржуйке.

«А успех? Бренность»

Чтобы попасть в особняк, нужно пройти во внутренний дворик. На дверях — табличка «От себя». Так вот где был Владимир Львович! В коридоре — стойкий запах дерева. Никакого «тюнинга», здесь все настоящее!