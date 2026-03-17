«Машу выкинем, все выкинем!»: муж певицы Распутиной рассказал, почему его первая жена пытается лишить их единственного дома
По мнению пары, эта история не только про них. Она про многих людей, которые могут оказаться в такой же ситуации Коллаж: Daily Storm
Певица Маша Распутина обратилась к председателю Верховного суда Игорю Краснову с просьбой защитить ее от действий бывшей супруги своего мужа Виктора Захарова — Елены. Со слов артистки, эта женщина сейчас пытается выселить их из дома в подмосковной деревне Таганьково. И это — несмотря на то, что старшая дочь Распутиной имеет серьезные заболевания и нуждается в особом уходе. Как это начиналось и чем может закончиться, нам рассказывает сам Виктор.   

 

Маша Распутина и ее муж создали семью еще в 1998 году. На момент их встречи у исполнительницы уже была дочь Лидия, у Виктора — дочь и сын, а в 2000-м у пары родилась общая дочь Мария. 


Однако так получилось, что они первое время они жили без росписи и оформили свои отношения только сейчас. 

 

— Виктор, добрый день! Пишут, что и вы, и Маша можете лишиться единственного дома из-за претензий вашей первой жены Елены. Насколько это достоверно?

 

— Абсолютно. 30 лет она под разными предлогами не давала мне развод! То одно, то другое, то третье. То — пусть дочка закончит школу, то — пусть хотя бы закончит университет и найдет работу. То — дочка хочет новую квартиру! И так постоянно. Она знала, что я очень люблю ребенка, и придумывала все новые и новые поводы.

 

В итоге я им даже заплатил. Отдал компанию, на которой было 190 миллионов рублей, а они подали на раздел дома и хотят сделать меня банкротом.   

Маша Распутина Фото: Global Look Press / Булки Сергей

— А дети? Как они это объясняют?

 

— Они от меня прячутся. И дочка, и сын. И что самое интересное, когда два с половиной года назад дочка звонила мне, чтобы пообщаться, она сказала: «Папа, вернись к нам, мы тебе все закроем». То есть они меня еще и шантажируют. 

 

А сын Роман… — он просто тунеядец.


— И понятно, что вам это не надо! 

 

— Ну, какие тут могут быть вопросы? Мы с Марией уже 30 лет. Это бред какой-то! Почему я и написал в обращении, чтобы назначили справедливого судью.   

 

— Что будет, если суд встанет на их сторону?

 

— Дом будут делить. Но суды почему-то идут им навстречу, а нас словно не слышат. Хотя первый суд был полностью на нашей стороне. Чуть ли не аферисткой ее (первую жену — Примеч. Daily Storm) назвал: «Виктор вам все отдал, а вы даже не соглашаетесь на развод!»

 

Да у них квартира на Севере в два раза дороже этого дома! Три квартиры и два гаража. Там один гараж стоит как двушка, потому что он еще и с отоплением.  

 

— Мы знаем, что у Маши есть дочка, которая болеет. Это учитывается? 

 

— Две дочки! Хотя они подавали в суд так, как будто бы там прописан только один человек. Это я. На самом деле там прописано четверо. И вот что это? Просто обман какой-то, и судьи все это принимают. А старшая дочка — да, она серьезно болеет, и у нас есть все медицинские свидетельства, что она нуждается в особых условиях. Беспредел полный!  

Игорь Краснов Фото: Global Look Press / Максим Константинов

— Как так получилось, что, казалось бы, родные люди, идут на такие вещи?

 

— Я и сам не представляю. Она (бывшая жена) 30 лет не работала, и все это время я ее содержал. Я же ее не бросил! С деньгами у нее проблем не было. Она жила в квартире площадью 250 квадратных метров, и ни в чем не нуждалась.  

 

Хотя... Я знаю, с чего началось. Все началось с передачи у Малахова. Когда я заболел ковидом и у меня было поражено 80% легких, сын бегал по программам и кричал, что не сегодня завтра я сдохну, и все будет у него. Машу выкинем, все выкинем! Они думали, что я умру. А я — как видите!..

 

— Но если по-человечески, вам хотелось бы сохранить отношения с детьми?  

 

— Так они и были хорошими, если я столько их обеспечивал. Каждый месяц посылал деньги. Каждые три года менял дочке машину. Они купили шикарную квартиру, просто шикарную! А сказали, что ее подарил любовник. Хотя понятно, на какие это средства. 

 

Поэтому мы надеемся только на Краснова. Видно, что он человек хороший, и обязательно разберется. Хочется, чтобы он с этим покончил!

