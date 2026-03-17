Чебурашка «ведет Россию к краху»? В США порассуждали, мог ли персонаж Успенского быть евреем

«Успех [кинопроката «Чебурашки»] обеспокоил некоторых влиятельных консерваторов, которые обвинили этого милого проказника в подрыве российских ценностей, разложении молодых умов и ослаблении национальной гордости, поскольку страна вступает в пятый год [СВО] на Украине», — говорится в материале NYT.





Депутат Госдумы Андрей Макаров в ноябре прошлого года в шутку определил, что Чебурашка был евреем, потому что приехал в ящике с апельсинами из Израиля. В СССР это была единственная страна, откуда завозят эти фрукты, пояснил парламентарий.





The New York Times решила продолжить дебаты о том, мог ли зверек быть евреем. Литературный критик Анна Наринская заявила, что он «изгой», который «абсолютно сосредоточен на частной жизни» и «живет так, как будто государства не существует».





Наринская считает, что жизненный опыт евреев-создателей мультфильма Леонида Шварцмана и Романа Качанова, а также автора музыки Владимира Шаинского, «повлияли на статус Чебурашки как аутсайдера».





Часть комментаторов статьи на американском форуме Reddit принялись критиковать консерваторов по всему миру и оскорблять Дугина, а другие начали выяснять, на кого больше всего похож ушастый зверь.





Один из пользователей рассказал, что в кинотеатре рядом с ним показывают старые советские мультфильмы. Там Чебурашку рекламировали как «советского Микки Мауса». Другой пользователь так охарактеризовал зверька: «Российский лабубу до GTA 6».





Некоторым новый Чебурашка показался слишком гламурным: «Какого черта они оттюнинговали советского мультипликационного персонажа???»





«Чебурашка спасет Россию», — написал посетитель форума. «Пока что мы движемся к Чебурнету», — ответили ему в комментариях. Еще один юзер пожаловался, что его комментарии не загружаются. «Большой Чебурашка следит за тобой», — объяснили ему на форуме.