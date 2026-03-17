Православным можно выпить кружечку пива в День святого Патрика, но в память о другом святом

День святого Патрика, небесного покровителя Ирландии, празднуется у католиков 17 марта. Русская православная церковь тоже почитает память этого святого, но 30 марта (17 марта по старому стилю). В РПЦ разрешили выпить кружечку пива 17 марта, но не в честь покровителя Ирландии, а в память о святом Данииле Московском.





Православные могут участвовать в светских мероприятиях по поводу Дня святого Патрика, говорит профессор Московской духовной академии Алексей Осипов.





«Одно дело — религиозное участие, связанное с богослужением в храме. А другое дело — участие просто, например, друзья — можно поздравить друзей, конечно», — пояснил Daily Storm богослов.





Иеромонах Феодорит соглашается с Осиповым и даже допускает, что в этот день можно поднять кружечку пива в память о святом Данииле Московском, сыне Александра Невского. Правда, распитие пива в пост — вопрос спорный, подчеркивает иеромонах.





«Что касается вопроса, можно ли принимать участие в светских мероприятиях — точно так же, как в любых других. Просто надо понимать, что шествие с пивом — не церковное мероприятие! — считает священник. — Память святого Патрика празднуется по нашему календарю [30 марта], а в этот день [17 марта]… ну, почему нет — кельтская музыка достаточно интересная. А насчет пива — вопрос спорный, можно ли пить пиво в пост. С другой стороны, празднуется святой Даниил Московский, так что кружечку пива можно и выпить».