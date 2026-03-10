Продюсер: Niletto поменяет имя, если это потребуется, но пока написание его псевдонима законно

Певец Niletto (Данила Прытков) поменяет свое имя, если это потребуется, но пока написание его псевдонима законно, поскольку зарегистрировано как товарный знак. Об этом продюсер артиста Андрей Попов сообщил Daily Storm.





«У нас уже зарегистрирован товарный знак, поэтому, по идее, мы не попадаем под этот закон. Это первое. Если надо будет это сделать, мы поменяем. Но в данный момент мы не нарушаем законодательство. Если понадобится поменять псевдоним с латинского, грубо говоря, на греческий алфавит, мы это тоже готовы сделать!» — заявил продюсер.





Попов отметил, что песни Niletto слушают на стриминговых сервисах не только в России, но и в других странах, где может быть проблематично набирать имя певца кириллицей.





9 марта художественный руководитель группы «Иванушки International» Игорь Матвиенко сообщил, что у группы поменяется название — слово International будет зачеркнуто.





Такое решение он принял после того, как 1 марта в России вступил в силу закон об ограничении англицизмов. Инициатива запрещает использовать иностранные слова (включая англицизмы) в рекламе и информации для потребителей.