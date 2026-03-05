«В раю буду я и мои кошки». Екатеринбург простился с Николаем Колядой

Мы не прощаемся





Николай Коляда был режиссером, к которому редко относились равнодушно. Его спектакли либо любили, либо спорили с ними, но почти никогда не оставались без реакции. Для многих зрителей именно Коляда стал тем человеком, который однажды привел их в театр и заставил остаться. Его постановки были смелыми, иногда дерзкими, иногда нарочито откровенными. За это режиссера нередко критиковали, обвиняя в эпатаже. Но именно эта свобода и притягивала зрителей.





У стен Коляда-театра один из пришедших на прощание говорил об этом просто:





«Вчера разговаривали с другом и спорили, где интереснее — в Драмтеатре или в «Урал Опера Балет». В итоге решили: интереснее всего у Коляды. Его спектакли цепляют даже тех, кто вообще не интересуется театром. Я раньше классические постановки не любил — не понимал их. А после похода в Коляда-театр все изменилось», — пояснял молодой человек.





Утром у здания театра выстроилась длинная очередь. Люди стояли молча, держа в руках цветы. Их приносили к стихийному мемориалу у входа и почти сразу уходили, уступая место другим. В театральном зале, где проходило прощание, царил полумрак. Атмосфера была странной и очень похожей на сам театр Коляды: здесь одновременно плакали и смеялись. Ученики и коллеги режиссера вытирали слезы и тут же вспоминали смешные истории. В зале звучали шутки и аплодисменты.





На одной из стен показывали фотографии Николая Коляды: с друзьями, с актерами, за письменным столом. Почти на каждом снимке — его широкая, открытая улыбка. Актриса театра Тамара Зимина вспоминала его удивительный оптимизм и то, как легко он говорил даже о вещах, которые обычно пугают.





«Когда Колю однажды спросили о смерти, он ответил совершенно спокойно: “Конечно, я мечтаю о рае. В раю буду только я и мои любимые кошки”», — делилась она.





По словам актрисы, Урал подарил стране многих выдающихся людей — писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка, поэта Бориса Рыжего. И в этом ряду, уверена она, по праву стоит Николай Коляда. Его часто называют основателем «уральской школы драматургии». На сцене его театра разворачивались истории, которые на первый взгляд казались простыми: любовь, ревность, страсть, попытка вырваться к свободе, поиск смысла жизни. Но именно в этой простоте и была сила его театра. Об этом его спектакли — «Маскарад», «Дыроватый камень», «Баба Шанель».





Министр культуры Свердловской области Илья Марков говорил о Колядe как о человеке, без которого трудно представить современную театральную жизнь региона.





«Мы полторы недели назад созвонились в последний раз, договаривались встретиться на этой неделе. Николай Владимирович — это явление. Неугомонный темперамент и, конечно, своеобразный характер. Но без этого не бывает настоящего художника. Без бурления, без закипания не происходит химическая реакция и не рождается ничего нового и значимого. Для многих людей из мира культуры Николай Владимирович был другом, проводником, учителем и наставником. А для актеров Коляда-театра — почти отцом», — сказал Марков.