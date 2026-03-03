«Я без вести, я ген из ДНК, я номер на жетоне под бронею»: в «Голубых беретах» рассказали о погибшем на СВО оренбургском поэте Валерии Заводчикове

В ансамбле «Голубые береты» выразили свои соболезнования в связи с трагическим уходом автора песен оренбургской группы «Контингент» Валерия Заводчикова. Коллектив был создан как «духовный памятник событиям Афганской войны», а сам Валерий погиб на СВО. По словам коллег, его ценили за исключительную порядочность и верность своим принципам, и пусть память о нем останется вечной!
Валерий Заводчиков родился в 1964 году. Служил в армии на Дальнем Востоке. Работал в органах внутренних дел оперуполномоченным уголовного розыска. Писал стихи, печатался по всему бывшему Союзу и присоединился к музыкальной группе «Контингент».
Несмотря на отсутствие боевого опыта, он умел настолько тонко передать чувства воинов-афганцев, что его считали своим, а его песни давно вошли в золотой фонд. «Поклонная гора», «Казармы, общаги, простывшая дочь», «Метр на два с половиной», «Южный крест» — эти песни знают и любят все, кто служил.
И поэтому стоит ли удивляться, что когда началась СВО, Валерий принял единственно верное для него решение: пойти за ленточку. Какая там пенсия? Какой домашний уют? Какие будни возле телевизора. Ему хотелось быть там.
Не помешало даже полученное ранение. Он подлечился и вновь вернулся в строй.
«Жил поэтом, ушел, чтоб оправдать свое слово, и второй раз ушел, чтоб оправдать всех нас…» — говорят его коллеги.
«О Валерии могу сказать только доброе! — делится с Daily Storm основатель ансамбля «Голубые береты» Сергей Яровой. — Он вообще очень мягкий и добрый человек. Писал много стихов. Выступал с ними на сцене. А когда мы встречались, это всегда было очень душевно. Его уважали! Уважали и в коллективе, и в «Голубых беретах». Это огромная потеря!»
По словам Сергея, Валерия похоронят в родном Оренбурге, и как только у него появится возможность, он обязательно приедет к нему на могилу.
«Недавно «Контингент» выступал у нас на юбилее, — говорит Яровой. — Но Валерки уже не было, потому что он был на СВО. Мне кажется, что эта тема была ему настолько близка, что он не мог не поехать. Как и Володя Калетин (еще один автор текстов). Поэтому чему удивляться? Молодые парни!»
Валерий Заводчиков влился в группу «Контингент» в самом конце 80-х.
«В 1989 году проводился первый оренбургский областной фестиваль «афганской» песни, — рассказывал он в одном из своих интервью. — Как ни странно, я узнал об этом от знакомого барда из Новосибирска. Подумал, что одной посвященной Афганистану песни будет маловато, и написал целый концертный номер из семи песен. Вернее, четыре песни и три стихотворения. И мы с братом Юрием составили единую композицию. Он исполнял песни, я — читал свои стихи. Мы заняли первое место, но это не самое главное. Мы познакомились с группой «Контингент», что в дальнейшем изменило жизнь!»
Тогда же, в 80-х, коллектив принял участие в Первом всесоюзном фестивале Афганской песни в Москве, а немногим позже обрел поддержку в лице Александры Пахмутовой.
В 1991 году «Контингент» записал совместный альбом с группой «Каскад». Пластинка называлась «Южный крест» и вышла на общесоюзной студии грамзаписи «Мелодия».
Кстати, на странице коллектива есть фотография, на которой поэт запечатлен перед самой отправкой на фронт. Это было еще в октябре.
«Валера, ты как всегда умница. Спасибо за стихи и за нашу дружбу, — напутствовали товарищи. — Возвращайся живым! Прошу тебя, береги себя».
А уже в марте стало известно, что он погиб при разминировании. У мужчины осталась семья. Его сын служит в Вооруженных силах.
Однако даже там, за ленточкой, Валерий продолжал писать стихи. И уже не об Афгане:
Я без вести... я ген из ДНК,
я номер на жетоне под бронею,
смотрю на небо, выбираю облака
себе и братьям, что лежат со мною.
Меж нами пробивается трава,
над Северским Донцом порхает нега...
а где-то подбираются слова
и косы дев от них белее снега.
Когда-нибудь под флагом, вдоль венков
усядутся любимые, родные...
к портретам пририсуют «мужиков»,
и к именам вернутся люди-позывные.
Ищу себя под Меловой горой,
и звезды отражению не рады
в моих зрачках. Обычный рядовой,
прикрывший фланг Великого Парада.
«Прощай, товарищ! Мы потеряли еще одного лучшего своего человека, которого знали как великолепного автора песен и прекрасного друга, встречи с которым всегда сопровождали музыкальные фестивали патриотической направленности. Пусть память о нем останется вечной», — пишут его друзья.
«Уходят лучшие, настоящие... Но почему, когда кто-то скачет с флагом на сцене, это «продается» нам как патриотизм? И почему те, кто без пафоса и аплодисментов отдают жизни за Родину, — до сих пор «неформат» и «субкультура»?»