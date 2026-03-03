«Я без вести, я ген из ДНК, я номер на жетоне под бронею»: в «Голубых беретах» рассказали о погибшем на СВО оренбургском поэте Валерии Заводчикове

«О Валерии могу сказать только доброе! — делится с Daily Storm основатель ансамбля «Голубые береты» Сергей Яровой. — Он вообще очень мягкий и добрый человек. Писал много стихов. Выступал с ними на сцене. А когда мы встречались, это всегда было очень душевно. Его уважали! Уважали и в коллективе, и в «Голубых беретах». Это огромная потеря!»

По словам Сергея, Валерия похоронят в родном Оренбурге, и как только у него появится возможность, он обязательно приедет к нему на могилу.





«Недавно «Контингент» выступал у нас на юбилее, — говорит Яровой. — Но Валерки уже не было, потому что он был на СВО. Мне кажется, что эта тема была ему настолько близка, что он не мог не поехать. Как и Володя Калетин (еще один автор текстов). Поэтому чему удивляться? Молодые парни!»

Валерий Заводчиков влился в группу «Контингент» в самом конце 80-х.

«В 1989 году проводился первый оренбургский областной фестиваль «афганской» песни, — рассказывал он в одном из своих интервью. — Как ни странно, я узнал об этом от знакомого барда из Новосибирска. Подумал, что одной посвященной Афганистану песни будет маловато, и написал целый концертный номер из семи песен. Вернее, четыре песни и три стихотворения. И мы с братом Юрием составили единую композицию. Он исполнял песни, я — читал свои стихи. Мы заняли первое место, но это не самое главное. Мы познакомились с группой «Контингент», что в дальнейшем изменило жизнь!»





Тогда же, в 80-х, коллектив принял участие в Первом всесоюзном фестивале Афганской песни в Москве, а немногим позже обрел поддержку в лице Александры Пахмутовой.





В 1991 году «Контингент» записал совместный альбом с группой «Каскад». Пластинка называлась «Южный крест» и вышла на общесоюзной студии грамзаписи «Мелодия».





Кстати, на странице коллектива есть фотография, на которой поэт запечатлен перед самой отправкой на фронт. Это было еще в октябре.

«Валера, ты как всегда умница. Спасибо за стихи и за нашу дружбу, — напутствовали товарищи. — Возвращайся живым! Прошу тебя, береги себя».





А уже в марте стало известно, что он погиб при разминировании. У мужчины осталась семья. Его сын служит в Вооруженных силах.