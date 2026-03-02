«Славная физкультура»: пока Иран и Израиль обмениваются ракетами, россияне прячутся в убежищах и пытаются шутить

На Ближнем Востоке продолжает полыхать пожар войны: США и Израиль бьют по Ирану. Иран — по американским базам и союзникам. В том числе по ОАЭ. А сегодня он ударил по кварталу в Тель-а-Авиве и объектам в Хайфе. Но и там, и там — люди. Как переживают это время наши соотечественники? И чем они сейчас спасаются?
Эти кадры потрясли весь мир: иранский дрон влетает в башню Burj Al Arab (или тот самый «Парус», на фоне которого так любят сниматься все туристы), а по аэропорту Дубая бегут люди с окровавленными лицами.
Кругом дым, пыль и брошенные чемоданы. Это ли не Третья мировая? Однако оказавшийся там ведущий Михаил Ширвиндт уверяет, что здесь еще спокойно.
Да, был пожар. Он произошел на Пальмовом острове. Да, несколько «попаданий» — но на этом все.
«Говорят, что все пляжи закрыты, люди эвакуировались из отелей, на улице не души, аэропорты полностью парализованы, коллапс, огонь и паника... — говорит он. — Так вот — ничего этого нет! Жизнь продолжается, и хотя аэропорт действительно не работает, паники нет. Во всех моллах, торговых центрах и ресторанах полно народу. Люди отдыхают, оттягиваются, или, как говорилось в одном старом фильме: «В Багдаде все спокойно!»
В данном случае все спокойно в Дубае, не надо верить непроверенным новостным источникам!»
Что ну никак не бьется с тем, что сообщает старшая дочь Анастасии Заворотнюк. Она тоже в Эмиратах и находится там вместе с сыном Марселем.
«Докладываю обстановку: где-то в час ночи начались такие оповещения тревоги с ужасно громким звуком сирены, — заявляет Анна. — Здесь нет бомбоубежищ, куда прятаться не особо понятно, многие люди сегодня ночевали на парковке. Хотя мы остались дома».
В остальном без происшествий. Такси работает, доставка — тоже. Все стараются сохранять спокойствие.
Там же, на парковке, провела ночь и украинская певица Светлана Лобода.
«Дубай, подземный паркинг. Весело», — гласит подпись под снимком.
По последним сведениям, сейчас ей удалось выехать в соседний Оман, откуда она вылетит в Европу. Из-за напряженной обстановки артистке придется перенести концерт в Стокгольме.
«Мир сошел с ума, — заявляет Лобода. — Но стоит жить дальше! Берегите себя и своих близких!»
А сын и невестка Бориса Стругацкого — Андрей и Светлана — теперь практически живут в бомобоубежище. Но не в Дубае, а в Израиле, где сейчас тоже бахает. Туда пришла иранская «ответка»!
«Прозвучал предупреждающий сигнал, мы с Андреем рванули в убежище, которое находится в соседнем небоскребе, — пишет Светлана. — Управляющий убрал кресло и диван, которые стояли в рекреации к себе в офис. Но сидеть на полу я вообще не могу. И стоять не могу. Надо же быть таким гадким».
«Ну вот, с семи утра и до половины первого дня опять пришлось совершить аж три небольших марафончика до миклата, — в свою очередь сокрушается Андрей. — А до того — еще пару раз в районе полуночи. Славная физкультура, этак скоро чемпионом стану! Правда, мое устаревшее туловище теперь находится в несколько разобранном состоянии, да и поспать не мешало бы минут пятьсот-шестьсот. Трудовые будни, однако, едрить их расколотить!»
На снимках — шутливый плакат с просьбой «укрываться в складках местности» и протягивающий лапу большой белый пес. Это — их сосед по убежищу.
А пресс-секретарь Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) Антон Чернин утверждает, что у иранцев даже праздник.
«Зашел к родителям, — иронизирует он, — а они живут на улице, которая в последние годы стала чисто ближневосточной: турки, курды, сирийцы, афганцы. Так вот, иранцы сегодня вечером устроили гуляния и угощали всех встречных какими-то очень вкусными пирожками с миндалем, жареными во фритюре. Мне и так-то уворачиваться тяжело, а тут, пока дошел до остановки, случилось штук пять прямых попаданий. В общем, траур вовсю».
Хотя самому лидеру «Машины времени» уже не до шуток. Он призывает США, Израиль и Иран остановиться. По словам музыканта, то, что в мирное время просто неприлично и невероятно достало, в условиях войны — преступно.
Добавим, что позиция России неизменна. Москва называет операцию США и Израиля актом агрессии.
«Любые атаки по гражданским объектам — будь то в Иране или арабских странах — недопустимы и должны быть полностью исключены, — говорится в заявлении МИДа. — Настоятельно призываем стороны к отказу от силовых методов решения имеющихся разногласий и переходу к политико-дипломатическому урегулированию любых вопросов при обеспечении законных интересов безопасности всех государств региона».