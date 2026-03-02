«Славная физкультура»: пока Иран и Израиль обмениваются ракетами, россияне прячутся в убежищах и пытаются шутить

На Ближнем Востоке продолжает полыхать пожар войны: США и Израиль бьют по Ирану. Иран — по американским базам и союзникам. В том числе по ОАЭ. А сегодня он ударил по кварталу в Тель-а-Авиве и объектам в Хайфе. Но и там, и там — люди. Как переживают это время наши соотечественники? И чем они сейчас спасаются?

Эти кадры потрясли весь мир: иранский дрон влетает в башню Burj Al Arab (или тот самый «Парус», на фоне которого так любят сниматься все туристы), а по аэропорту Дубая бегут люди с окровавленными лицами.





Кругом дым, пыль и брошенные чемоданы. Это ли не Третья мировая? Однако оказавшийся там ведущий Михаил Ширвиндт уверяет, что здесь еще спокойно.

Да, был пожар. Он произошел на Пальмовом острове. Да, несколько «попаданий» — но на этом все.