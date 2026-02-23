«Как у наших прабабушек»: на Тверском бульваре напекли блинов в поддержку ребят, которые сейчас в окопах

Масленица... В одном этом слове и усталость от долгой зимы, и какое-то детское предвкушение чуда. Но когда у нее еще и такой светлый посыл, это ценно вдвойне. 21 и 22 февраля на Тверском бульваре прошла благотворительная акция «Шефы и блины», все средства от которой будут отправлены на помощь бойцам СВО, а за офиры встали лучшие повара Москвы!

Прощеное воскресенье. Тверской бульвар. Памятник Сергею Есенину. Поэт слегка наклонил голову и задумчиво смотрит вниз, а во взгляде: «Ребят, что у вас происходит?! Откуда такой аромат?»

По воспоминаниям современников, в доме Сергея часто пекли овсяные блины, а сам он очень любил драчену (запеканку из яиц, замешанных на молоке с крупой и мукой). Поэтому живи он сейчас — возможно, стоял бы рядом.