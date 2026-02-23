Новости
Новости 18+
St
«Как у наших прабабушек»: на Тверском бульваре напекли блинов в поддержку ребят, которые сейчас в окопах
18+
Готовили прямо на открытом огне, а для участия в проекте сплотились и русские, и китайцы Коллаж: Daily Storm
Культура

«Как у наших прабабушек»: на Тверском бульваре напекли блинов в поддержку ребят, которые сейчас в окопах

Готовили прямо на открытом огне, а для участия в проекте сплотились и русские, и китайцы

Коллаж: Daily Storm

Масленица... В одном этом слове и усталость от долгой зимы, и какое-то детское предвкушение чуда. Но когда у нее еще и такой светлый посыл, это ценно вдвойне. 21 и 22 февраля на Тверском бульваре прошла благотворительная акция «Шефы и блины», все средства от которой будут отправлены на помощь бойцам СВО, а за офиры встали лучшие повара Москвы!   

 

 

Прощеное воскресенье. Тверской бульвар. Памятник Сергею Есенину. Поэт слегка наклонил голову и задумчиво смотрит вниз, а во взгляде: «Ребят, что у вас происходит?! Откуда такой аромат?»

 

По воспоминаниям современников, в доме Сергея часто пекли овсяные блины, а сам он очень любил драчену (запеканку из яиц, замешанных на молоке с крупой и мукой). Поэтому живи он сейчас — возможно, стоял бы рядом.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
Фото: Daily Storm
Фото: Daily Storm

 За офиром шеф-повар проекта «Сила Сибири» Андрей Северин. И сам из-за Уральских гор, он знает, что блины — это не просто лакомство, а особый ритуал.

 

«Блины будут по бабушкиным рецептам, — рассказывают устроители, — и к ним подходят любые начинки! Особенно оленина. Настоящая дикая оленина, очень полезная и вкусная! Это блюдо, к которому даже не нужны дополнения, и сегодня у вас будет возможность его отведать».  

 

Стоимость блинчиков — 200 рублей, их пекут здесь же, на открытом огне. Поэтому от желающих нет отбоя. Говорят, что идут на запах!

 

«Это как в старые русские времена, когда наши прапра готовили их на кострах и в печах, — подливая тесто, вкусно описывает повар. — И не было ни индукций, ни газовых плит. То есть сейчас мы фактически возвращаемся к сибирским корням! У нас классические славянские блины и классическая славянская оленина!»   

Фото: Daily Storm
Фото: Daily Storm

 «Кстати, я уверен, что 90% присутствующих еще никогда это не пробовали, — продолжает Андрей. — Понятно, что в Московской области олени не водятся, и поэтому мы берем только мясо диких животных, которые не откармливались человеком и прожили свою естественную жизнь».


И подхватывает блин пинцетом. Ножом нельзя, можно повредить сковородку.

 

«Медицинская сталь! Нержавеющая... — с гордостью показывает он. — Вот так краешек подцепили и перевернули. Повара еще те ювелиры!» 

 

Кстати, убеждение, что блин это символ солнца, — не более чем легенда. Об этом нет ни одной исторической записи. Их пекли, потому что они из молока и яиц, а на Сырной седмице это еще можно. Главный принцип доесть, что найдется, и вступить в пост.


Но как же это вкусно! Еще несколько ловких движений — и первые блинчики уже раскладывают по бумажным тарелочкам и украшают мясом и зеленью.

 

«Ну что?» — в нетерпении спрашивает кто-то из очереди.

 

«Обалденно, — отвечает первый счастливчик. — Пожалуй, я возьму еще!»

Фото: Daily Storm
Фото: Daily Storm

 Что готовили другие? Шеф-повар Максим Тарусин (он участвовал в субботу) предложил гостям тонкие ржаные блины с форшмаком. То есть — с рубленой селедкой. Меню, созданное Тарусиным, объединяет кулинарные традиции бывших советских республик — от Прибалтики до Средней Азии.

 

Эдуард Архипов обладатель титула «Лучший шеф Урала» угостил всех блинами с карамельным вкусом.

 

Юань Бин Тао использовал лук и кунжут. В его ресторане представлена кухня шести регионов Китая: пекинская, шаньдунская, кантонская, хунаньская, сычуаньская и шэньсийская. А президент Ассоциации кулинаров Москвы Денис Перевоз представил блины по рецепту своей бабушки.

Фото: Daily Storm
Фото: Daily Storm

 Масленичная неделя начинается ровно за 56 дней до Пасхи, дату которой вычисляют по сложному церковному алгоритму. В этом году она проходила с 16 по 22 февраля. Финальный день назывался Прощеным. Или — Целовальником, потому что все целовались.

 

Праздник символизирует переход от зимы к весне и был широко распространен среди всех славянских племен, которые потом стали основой Древнерусского государства.

 

Известно, что первые подробные описания Седмицы появились только в XVI веке, да и то из-под пера европейцев. Например, австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн (1526 год) писал, что русские господа постоянно пировали и наряжались. А английский мореплаватель Ричард Ченслор (1553 год) что последнюю неделю перед Великим постом у русских называют «масляной» и не едят ничего, кроме молочных продуктов.

Фото: Daily Storm
Фото: Daily Storm

 Но, пожалуй, самое красивое описание оставил русский писатель Иван Шмелев:

 

«Теперь потускнели праздники, и люди как будто охладели. А тогда… все и все были со мною связаны, и я был со всеми связан, от нищего старичка на кухне, зашедшего на «убогий блин», до незнакомой тройки, умчавшейся в темноту со звоном. И Бог на небе, за звездами, с лаской глядел на всех, Масленица, гуляйте! В этом широком слове и теперь еще для меня жива яркая радость».

#масленица #пекин #блины #сво #фестиваль масленица #помощь сво #проводы зимы #шефы и блины
Загрузка...
Загрузка...