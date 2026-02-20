В Липецкой области объяснили, почему вместо чучела Масленицы сведут счеты с Лабубой

Директор археологического парка «Аргамач» Александр Голотвин рассказал, почему в качестве масленичного чучела у них будет лабуба. Со слов историка, это их способ борьбы со злодейством. С каким именно? И что сожгут в других регионах?





Парк «Аргамач» находится в Елецком районе Липецкой области и давно славится своим креативом. Здесь рассказывают о жизни кочевников, знакомят с приготовлением пахлавы и учат стрелять из лука. Но эта акция, наверное, превзойдет все: 21 февраля здесь спалят гигантскую лабубу, а анонс суров и брутален: «Будем бороться со злом! Сожжем его! Добро победит, зима отступит, весна придет!»





«Каждый год у нас новый персонаж, — говорит Daily Storm директор парка Александр Голотвин. — Мы сжигали Фредди Крюгера. Сжигали Хагги Вагги и Белого Ходока. Сжигали Волан-де-Морта! Всяких злодеев! А тут популярная игрушка. Жуткая, демон! И почему бы не сжечь?»





Изготовление арт-объекта потребовало времени. Сначала выбрали героя. Потом нарисовали лицо — это делала художница Елена Логунова. Но ничего политического, говорит историк. Это просто попытка заинтересовать молодежь.