Директор археологического парка «Аргамач» Александр Голотвин рассказал, почему в качестве масленичного чучела у них будет лабуба. Со слов историка, это их способ борьбы со злодейством. С каким именно? И что сожгут в других регионах?
Парк «Аргамач» находится в Елецком районе Липецкой области и давно славится своим креативом. Здесь рассказывают о жизни кочевников, знакомят с приготовлением пахлавы и учат стрелять из лука. Но эта акция, наверное, превзойдет все: 21 февраля здесь спалят гигантскую лабубу, а анонс суров и брутален: «Будем бороться со злом! Сожжем его! Добро победит, зима отступит, весна придет!»
«Каждый год у нас новый персонаж, — говорит Daily Storm директор парка Александр Голотвин. — Мы сжигали Фредди Крюгера. Сжигали Хагги Вагги и Белого Ходока. Сжигали Волан-де-Морта! Всяких злодеев! А тут популярная игрушка. Жуткая, демон! И почему бы не сжечь?»
Изготовление арт-объекта потребовало времени. Сначала выбрали героя. Потом нарисовали лицо — это делала художница Елена Логунова. Но ничего политического, говорит историк. Это просто попытка заинтересовать молодежь.
«Согласно древним поверьям, зима сейчас встречается с весной, и, сжигая этого монстра, мы сжигаем и все плохое, — объясняет директор. — Но мы не подменяем традиций. Мы привлекаем к ним внимание! Остальное — по-старинке: у нас будут и песни, и танцы, и взятие снежного городка...»
А в музее-заповеднике «Горки Ленинские» (Московская область) сожгут чучело высотой с пятиэтажку. Оно станет самым большим во всей России.
«Будет все, за что мы любим народные гуляния, и даже то, о чем вы пока не догадываетесь, — обещают в усадьбе. — Катание на русской печи надо? Заказываем!»
В день праздника в музее введут собственную валюту — «рублин», которую можно заработать за шуточные испытания и обменять на сладости или валенки, а на сцене выступят лучшие фолк-коллективы: от уже культовой группы «Бабкины внуки» до виртуоза-балалаечника Михаила Никифорова.
Кто живет в Свердловской области — может съездить в арамильский «Парк сказов», где сожгут гигантский «Каменный цветок». Это отсылка к произведениям Бажова. Камень символизирует накопленную усталость, а растение — тягу к жизни.
Кто в Калужской — на Масленицу в «Никола-Ленивец». В этом году она будет посвящена самопожертвованию, поэтому гореть будет... нет, не чучело и даже не лабуба, а гигантское сердце!
Если раньше здесь обращались к чему-то глобальному вроде библейского сюжета о Вавилонской башне или Дон Кихоту Сервантеса, то в этом году — к Данко. Актуален ли его подвиг сейчас? И где он, тот герой, который отдаст все, чтобы осветить путь другим?
Автор замысла — художник Николай Полисский, а после сердца загорятся и окружающие его башни.
Жалко? Конечно. Взять и сжечь такую красоту! Но в этом и идея: прожить всю жизнь существования скульптуры, от появления до превращения в труху.
Напомним, что обычай сжигать чучело Масленицы восходит к древнему обряду начала нового годового цикла. Пылающий огонь символизирует прощание со всем ветхим и ненужным. А теперь — и надежду на мир.
Например, в прошлом году в ЛНР сожгли чучела Владимира Зеленского и Джо Байдена. Кукла с изображением президента США была одета в классический деловой костюм, а кукла с лицом украинского лидера — в зеленые штаны и куртку. Акция прошла в ответ на обстрелы ВСУ мирных городов Луганской Республики.