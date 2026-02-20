Новости
Новости 18+
St
В Липецкой области объяснили, почему вместо чучела Масленицы сведут счеты с Лабубой
18+
Голубую зверюгу расстреляют из огнемета Коллаж: Daily Storm
Культура

В Липецкой области объяснили, почему вместо чучела Масленицы сведут счеты с Лабубой

Голубую зверюгу расстреляют из огнемета

Коллаж: Daily Storm

Директор археологического парка «Аргамач» Александр Голотвин рассказал, почему в качестве масленичного чучела у них будет лабуба. Со слов историка, это их способ борьбы со злодейством. С каким именно? И что сожгут в других регионах?


Парк «Аргамач» находится в Елецком районе Липецкой области и давно славится своим креативом. Здесь рассказывают о жизни кочевников, знакомят с приготовлением пахлавы и учат стрелять из лука. Но эта акция, наверное, превзойдет все: 21 февраля здесь спалят гигантскую лабубу, а анонс суров и брутален: «Будем бороться со злом! Сожжем его! Добро победит, зима отступит, весна придет!»


«Каждый год у нас новый персонаж, говорит Daily Storm директор парка Александр Голотвин. — Мы сжигали Фредди Крюгера. Сжигали Хагги Вагги и Белого Ходока. Сжигали Волан-де-Морта! Всяких злодеев! А тут популярная игрушка. Жуткая, демон! И почему бы не сжечь?»


Изготовление арт-объекта потребовало времени. Сначала выбрали героя. Потом нарисовали лицо — это делала художница Елена Логунова. Но ничего политического, говорит историк. Это просто попытка заинтересовать молодежь.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

«Согласно древним поверьям, зима сейчас встречается с весной, и, сжигая этого монстра, мы сжигаем и все плохое, — объясняет директор. — Но мы не подменяем традиций. Мы привлекаем к ним внимание! Остальное по-старинке: у нас будут и песни, и танцы, и взятие снежного городка...»


А в музее-заповеднике «Горки Ленинские» (Московская область) сожгут чучело высотой с пятиэтажку. Оно станет самым большим во всей России.


«Будет все, за что мы любим народные гуляния, и даже то, о чем вы пока не догадываетесь, обещают в усадьбе. — Катание на русской печи надо? Заказываем!»

В день праздника в музее введут собственную валюту «рублин», которую можно заработать за шуточные испытания и обменять на сладости или валенки, а на сцене выступят лучшие фолк-коллективы: от уже культовой группы «Бабкины внуки» до виртуоза-балалаечника Михаила Никифорова.


Кто живет в Свердловской области — может съездить в арамильский «Парк сказов», где сожгут гигантский «Каменный цветок». Это отсылка к произведениям Бажова. Камень символизирует накопленную усталость, а растение тягу к жизни.


Кто в Калужской на Масленицу в «Никола-Ленивец». В этом году она будет посвящена самопожертвованию, поэтому гореть будет... нет, не чучело и даже не лабуба, а гигантское сердце!


Если раньше здесь обращались к чему-то глобальному вроде библейского сюжета о Вавилонской башне или Дон Кихоту Сервантеса, то в этом году к Данко. Актуален ли его подвиг сейчас? И где он, тот герой, который отдаст все, чтобы осветить путь другим?

Автор замысла — художник Николай Полисский, а после сердца загорятся и окружающие его башни.


Жалко? Конечно. Взять и сжечь такую красоту! Но в этом и идея: прожить всю жизнь существования скульптуры, от появления до превращения в труху.


Напомним, что обычай сжигать чучело Масленицы восходит к древнему обряду начала нового годового цикла. Пылающий огонь символизирует прощание со всем ветхим и ненужным. А теперь и надежду на мир.


Например, в прошлом году в ЛНР сожгли чучела Владимира Зеленского и Джо Байдена. Кукла с изображением президента США была одета в классический деловой костюм, а кукла с лицом украинского лидера — в зеленые штаны и куртку. Акция прошла в ответ на обстрелы ВСУ мирных городов Луганской Республики.

#владимир зеленский #лнр #масленица #джо байден #аргамач #лабуба
Загрузка...
Загрузка...