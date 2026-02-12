«Снимаю шляпу! Вместо того чтобы скандалить и продавливать, он повернулся и ушел»: Никита Высоцкий выразил сожаление в связи с отставкой Константина Богомолова

Выпускник Школы-студии МХАТ Никита Высоцкий высказался по поводу скандала вокруг Константина Богомолова. В январе этого года худрук Театра на Малой Бронной и Театра-сцены «Мельников» стал исполнять обязанности ее ректора. Но общественность оказалась резко против, и он ушел в отставку. Хотя, по мнению Высоцкого, был действительно достоин. Почему он так считает и кого еще он мог бы предложить на эту должность?





— Мы знаем, что и ваш отец Владимир Семенович Высоцкий, и вы были выпускниками этой школы, и поэтому вам небезразлично. Как вы смотрите на всю эту ситуацию?





— Ну, во-первых, я бы не ликовал и не праздновал, что «вот как хорошо и Богомолова там больше нет!» Он — человек яркий, талантливый, и найти фигуру не просто медийную, а значимую... Значимую не меньше, чем он... Найти фигуру его уровня — это очень сложная задача! Да и не знаю, нужно ли?





Но когда я слышу, что называется фамилия Безрукова или кого-то еще, я, честно говоря, в недоумении. Безусловно, они действующие актеры и могут работать на износ. Но ректорство — это совсем другое. Ректорство — это умение держать баланс: между старым и новым, между искусством и идеологией, между молодостью и ответственностью.