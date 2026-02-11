Новости
«Мне до сих пор кажется, что я позвоню, а он ответит»: на СВО погиб танцор балета Ильшат Фасхитдинов
10 февраля ему могло бы исполниться 54 года
Культура

«Мне до сих пор кажется, что я позвоню, а он ответит»: на СВО погиб танцор балета Ильшат Фасхитдинов

10 февраля ему могло бы исполниться 54 года

Коллаж: Daily Storm

В Государственном академическом ансамбле народного танца имени Файзи Гаскарова (город Уфа) сообщили о смерти танцора Ильшата Фасхитдинова. Мужчина погиб на СВО, куда ушел добровольцем. Как сообщают в окружении артиста, долгое время его судьба была неизвестна, а сейчас его останки доставлены на родину.


Ильшат Фасхитдинов и сам из династии артистов. Отец — баянист-виртуоз, мама — заслуженный работник культуры, дядя — солист, а позже директор Башкирского ансамбля народного танца. Поэтому кем быть, он знал уже с детства.


Будущий воин учился в башкирском хореографическом училище (сейчас это колледж имени Рудольфа Нуреева) и стал участником ансамбля Гаскарова.


И каким! Он одинаково красиво выступал и в американском стиле кантри, и изображал коряка в «Камчатских зарисовках», и исполнял сольные партии в произведении «Ритмы и мелодии Бангладеш». А после ухода на творческую пенсию стал руководителем ансамбля народного танца «Шаян» и воспитал не одно поколение звезд.


Однако в 2024 году артист решил уйти на СВО и погиб при выполнении боевого задания.


«Он учился на народном отделении, а я на классическом, — вспоминает его товарищ Искандер Амантаев. — Помимо хореографии, нас объединяла еще и любовь к музыке. Ильшат был ярым поклонником песен Шевчука и ходил на все его концерты. У меня даже есть фотография, на которой мы с Юрием Юлиановичем, и его автограф. Шевчук пожелал нам творчества. Он знал, что мы тоже люди искусства».

Ильшат Фасхитдинов с партнершей по танцу
Ильшат Фасхитдинов с партнершей по танцу Фото: ВКонтакте / Ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова

По словам Искандера, Ильшат был очень добрым и отзывчивым человеком. Всегда приветливый, веселый он просто излучал свет!


«И мы всегда поздравляли друг друга с праздниками, — говорит наш собеседник. — А в последний раз пишу... Это было в 2024-м, под Новый год. И — ни слова в ответ, хотя все было прочитано.


Я вообще в шоке, что он ушел. Я даже не знаю, служил ли он в армии. У меня даже и мысли не было, что Ильшат будет участвовать в военных действиях! До сих пор кажется: что я позвоню, а он ответит!»


Не верит в то, что артиста уже нет, и жительница Уфы Дария Лихачева. Он был педагогом ее внучки Орландаславы.


«Я привела ее в «Шаян» в ее четыре года, — делится Дария. — И он эту кроху взял в ансамбль! Сейчас она живет в Санкт-Петербурге и благодаря занятиям у Ильшата Ридиковича смогла поступить в Академию танца Бориса Эйфмана».

Ильшат Фасхитдинов
Ильшат Фасхитдинов Фото: ВКонтакте / Ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова

«А со старшей группой он танцевал и как артист, — продолжает женщина. — Он же был солистом нашего знаменитого ансамбля имени Файзи Гаскарова! Не верю, что его нет. Он навечно в моем сердце — замечательный человек и мудрый руководитель!»


По предположению знакомых, Ильшат Фасхитдинов погиб через месяц после ухода за ленточку. Но обстоятельства не раскрываются. Известно, что прощание с танцором состоится 14 февраля.


Напомним, что в июне 2024 года в зоне СВО погиб актер Леонид Гусаров. Он служил в омском театре «Галерка» и нижегородском театре «Комедия». А уже в августе стало известно о смерти Евгения Шишова. Он погиб под Курском. Евгений был одним из тех, кто отражал атаку ВСУ. Шишов снялся в 19 картинах, включая сериалы «Морские дьяволы», «Майор Гром» и «Невский». И это только часть имен...


«Гражданский долг! — обычно объясняют артисты. — Ну как выступать, когда другие в окопах?»

