«Мне до сих пор кажется, что я позвоню, а он ответит»: на СВО погиб танцор балета Ильшат Фасхитдинов

В Государственном академическом ансамбле народного танца имени Файзи Гаскарова (город Уфа) сообщили о смерти танцора Ильшата Фасхитдинова. Мужчина погиб на СВО, куда ушел добровольцем. Как сообщают в окружении артиста, долгое время его судьба была неизвестна, а сейчас его останки доставлены на родину.





Ильшат Фасхитдинов и сам из династии артистов. Отец — баянист-виртуоз, мама — заслуженный работник культуры, дядя — солист, а позже директор Башкирского ансамбля народного танца. Поэтому кем быть, он знал уже с детства.





Будущий воин учился в башкирском хореографическом училище (сейчас это колледж имени Рудольфа Нуреева) и стал участником ансамбля Гаскарова.





И каким! Он одинаково красиво выступал и в американском стиле кантри, и изображал коряка в «Камчатских зарисовках», и исполнял сольные партии в произведении «Ритмы и мелодии Бангладеш». А после ухода на творческую пенсию стал руководителем ансамбля народного танца «Шаян» и воспитал не одно поколение звезд.





Однако в 2024 году артист решил уйти на СВО и погиб при выполнении боевого задания.





«Он учился на народном отделении, а я на классическом, — вспоминает его товарищ Искандер Амантаев. — Помимо хореографии, нас объединяла еще и любовь к музыке. Ильшат был ярым поклонником песен Шевчука и ходил на все его концерты. У меня даже есть фотография, на которой мы с Юрием Юлиановичем, и его автограф. Шевчук пожелал нам творчества. Он знал, что мы тоже люди искусства».