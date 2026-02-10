«Это же твой брат!»: в Театре на Таганке ответили наследнице Бориса Рыжего, которая требует с них 3,5 миллиона рублей

— Возможно, это ее муж Валерий? Его имя фигурировало в прессе.





— По-моему, нет. Но спектакль будет идти! Я уберу стихи Бориса. Это семь произведений. Мы даже посчитали, что они звучат не более шести минут, а все остальное — это оригинальная драматургия, то есть на 98% авторская история. Автор пьесы — Владимир Антипов. Мы с ним в одной лодке.





— У них нет вопросов к содержанию?





— А какие у них могут быть вопросы, если они даже не видели спектакль? Но в любом случае в нем нет ничего такого, что могло бы опорочить. Это история про человека, а не про поэта! Вся информация найдена в открытых источниках, мы ничего не придумывали. То есть это такой байопик.





А еще у них такая смешная претензия: что на страницах нашего театра в интернете якобы есть фотографии Бориса. Хотя это не он, а играющий его актер Александр Зарядин. Наверное, я чего-то не понимаю — они что, забыли, как он выглядит?





Забавно. Тот, кто писал эту претензию, не знает, как выглядит Борис Рыжий. Какая-то каша! Очевидно, это все из-за денег. Я так предполагаю...





— А вы знали, что это все не в первый раз? Например, на одном уральских сайтов сообщается, что в похожей ситуации был местный журналист Алексей Мельников. Он написал книгу «Борис Рыжий. Введение в мифологию», и там была целая война.





﻿— Да ладно? Получается, все это предсказуемо!