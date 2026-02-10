«Это же твой брат!»: в Театре на Таганке ответили наследнице Бориса Рыжего, которая требует с них 3,5 миллиона рублей

Режиссер спектакля о Борисе Рыжем Эдгар Закарян выразил недоумение по поводу необоснованно завышенной суммы, которую наследники поэта хотят взыскать за показы. Это 3,5 миллиона рублей за уже прошедшие и по 12% от валовой выручки за каждый следующий спектакль. Постановка называется «Рыжий. Я вас любил. Без дураков» и идет в Театре на Таганке. «Я не знаю их взаимоотношений, — говорит нам Эдгар, — но мне это непонятно! Казалось бы, это их близкий человек, а они делают, чтобы о нем забыли».
— Эдгар, я правильно поняла, что этот спектакль шел почти год, и ничего происходило? И вдруг такая ситуация!
— Да, ничего не происходило. В момент написания оригинальной пьесы театр даже обращался в РАО, чтобы найти родственников Рыжего, однако нам это не удалось. А потом позвонила сестра поэта, Ольга, и с ней начались переговоры. Я не юрист, поэтому не знаю всех подробностей. Но ее все устроило. И тут появляется какой-то мужчина, которому она передает свои права.
— Возможно, это ее муж Валерий? Его имя фигурировало в прессе.
— По-моему, нет. Но спектакль будет идти! Я уберу стихи Бориса. Это семь произведений. Мы даже посчитали, что они звучат не более шести минут, а все остальное — это оригинальная драматургия, то есть на 98% авторская история. Автор пьесы — Владимир Антипов. Мы с ним в одной лодке.
— У них нет вопросов к содержанию?
— А какие у них могут быть вопросы, если они даже не видели спектакль? Но в любом случае в нем нет ничего такого, что могло бы опорочить. Это история про человека, а не про поэта! Вся информация найдена в открытых источниках, мы ничего не придумывали. То есть это такой байопик.
А еще у них такая смешная претензия: что на страницах нашего театра в интернете якобы есть фотографии Бориса. Хотя это не он, а играющий его актер Александр Зарядин. Наверное, я чего-то не понимаю — они что, забыли, как он выглядит?
Забавно. Тот, кто писал эту претензию, не знает, как выглядит Борис Рыжий. Какая-то каша! Очевидно, это все из-за денег. Я так предполагаю...
— А вы знали, что это все не в первый раз? Например, на одном уральских сайтов сообщается, что в похожей ситуации был местный журналист Алексей Мельников. Он написал книгу «Борис Рыжий. Введение в мифологию», и там была целая война.
— Да ладно? Получается, все это предсказуемо!
— Расскажите о самом спектакле. Почему он именно о Рыжем и чем вам близок этот человек?
— Мне кажется, что в нем было очень много простоты, человечности и честности. Всего того, чего нам сейчас так не хватает. Способ такого текста и способ такой внутренней энергии был только у советских драматургов.
Вот читаю я советскую драматургию — и понимаю, что в ней есть жизнь! Без всяких фишек, без приемов. Только оголенный нерв! Я открыл творчество Бориса на втором курсе факультета режиссуры и сразу влюбился. У меня было ощущение, что за мной как будто наблюдали. Что он это про меня.
Легендарная личность — народ должен знать о таком поэте!
А еще в нем очень много загадки. Например, в его творчестве есть целый цикл стихов, посвященных девушке Эле. Если я не ошибаюсь, она училась в параллельном классе, а потом ушла в другую школу и трагически погибла. Они очень лиричные. Но о самой Эле крайне мало информации.
— И вы ввели это в спектакль...
— Да! Борис много рассуждает про смерть и делает это через образ Эли. Весь спектакль поделен на две части. Это последний день Бориса, который выстроен на воспоминаниях его товарищей. Во время написания пьесы мы с ними общались. И параллельно он вспоминает свою жизнь. Что он делал. Как он встретил свою жену Ирину. Как влюбился... Свою секцию по боксу... Вот такие две истории!
— А как на это реагирует зал?
— Просто шикарно! На сцене — 90-е. Если вы смотрели фотографии, там все очень колоритно. Живо, эмоционально. И народу это близко! А самое удивительное — что на спектакле очень много молодежи. И я смотрю на них и понимаю, что они еще никогда не были в театре, но их зацепили стихи Рыжего, и поэтому они здесь.
— Что если сестра Бориса вдруг потребует отмены?
— Я думаю, что театр будет бороться! До конца. Потому что в ее действиях нет логики. Ну вот по-человечески... Это же твой брат!
Понимаю, что не мне судить, я не знаю их взаимоотношений, но мне этого не понять.