«Ефремов и Михалков — этих ингредиентов уже достаточно»: драматург Александр Адабашьян — о первом спектакле артиста после его освобождения

Кинодраматург Александр Адабашьян раскрыл подробности нового спектакля с участием Михаила Ефремова. Постановка будет называться «Без свидетелей» и пройдет 25 и 26 марта на сцене театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова». Это будет первый выход артиста после его возвращения домой. Последние 4,5 года Михаил провел в колонии, где отбывал срок за ДТП со смертельным исходом.
В кассах театра настоящий ажиотаж. Как говорят сами сотрудники, очередь такая, что «не то слово». Чтобы успеть купить заветный билетик, люди приезжают даже из других городов, а у тех, кто не смог, настоящая паника. Хотя после трех часов дня их обещали начать продавать онлайн. При этом цены не заоблачные: от двух тысяч до тридцати тысяч рублей.
«А вдруг я приеду, и уже не будет?» — спрашивают зрители.
«В очереди никого из знакомых не стоит?»
«Надо на сайте постоянно обновлять, по два-три билета в продажу выскакивают».
«25-е, солд-аут».
«Это история одной встречи, одного разговора и одной ночи, — говорится в анонсе. — История, в которой прошлое внезапно возвращается, заставляя героев заново прожить то, что, казалось, давно осталось позади. История о том, можно ли отпустить прошлое, если чувства все еще живы». А ее жанр определяется как психологическая драма.
— Александр Артемович, добрый день! Узнали, что у вас скоро новый спектакль, и хотели спросить, как он создавался.
— Да, только это не у меня, это у Михалкова.
— У вас и у Никиты Сергеевича — вы же тоже автор...
— Если только сценической версии, и не более того. Потому что режиссура — Никиты, причем на все 100%, а художник — Юрий Купер.
— Я помню, что был такой же фильм, который снят по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетеля» и полон эмоций и страстей…
— И как раз у Михалкова! С участием Михаила Ульянова и Ирины Купченко. Там играли всего два актера. Но это было кино, а сейчас театральная постановка, в которой участвуют Михаил Ефремов и Анна Михалкова.
— И вы сразу согласились. Насколько тяжело шла работа?
— Я сразу сказал «да», потому что мы с Никитой работаем уже много лет, и особых препирательств у нас не было. Я знаю, что репетиции идут каждый день. Но легко никогда не бывает. Это совершенно другая, уже сценическая редакция, другие декорации. И потом, это театр — то есть совершенно разная, другая специфика.
Сам театр еще очень молодой. Недавно существующий. Поэтому, конечно, нужно было притираться. Но в районе 15-16-го или 17-го числа премьера уже выйдет! Скорее всего, сначала это будут «спектакли для мам и пап», а уже 25-го и 26-го для всех желающих.
— Радостно, что Михаил опять на сцене?
— Ну поскольку он уже давно вернулся и давно репетирует, это изумление напрасно. Он в хорошей форме и хороший артист, а все остальное — просто жизнь и не имеет отношения к профессии. Я про то, что с ним произошло.
Мы не то чтобы дружим, но хорошо общаемся и вместе работали.
— Ждете премьеры? Мы звонили в кассу, говорят, там уже целая очередь желающих.
— Ну конечно! Для меня это большое и важное событие. За билетами не слежу, но думаю, что они будут раскупаться. Во-первых, там Ефремов. Во-вторых, Михалков. Я думаю, что этих ингредиентов уже достаточно. Тем более, что зал в самом центре города.
Мне не хочется загадывать, но мы старались, чтобы всем было интересно!