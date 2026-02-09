«Ефремов и Михалков — этих ингредиентов уже достаточно»: драматург Александр Адабашьян — о первом спектакле артиста после его освобождения

— У вас и у Никиты Сергеевича — вы же тоже автор...





— Если только сценической версии, и не более того. Потому что режиссура — Никиты, причем на все 100%, а художник — Юрий Купер.





— Я помню, что был такой же фильм, который снят по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетеля» и полон эмоций и страстей…





— И как раз у Михалкова! С участием Михаила Ульянова и Ирины Купченко. Там играли всего два актера. Но это было кино, а сейчас театральная постановка, в которой участвуют Михаил Ефремов и Анна Михалкова.

— И вы сразу согласились. Насколько тяжело шла работа?





— Я сразу сказал «да», потому что мы с Никитой работаем уже много лет, и особых препирательств у нас не было. Я знаю, что репетиции идут каждый день. Но легко никогда не бывает. Это совершенно другая, уже сценическая редакция, другие декорации. И потом, это театр — то есть совершенно разная, другая специфика.





Сам театр еще очень молодой. Недавно существующий. Поэтому, конечно, нужно было притираться. Но в районе 15-16-го или 17-го числа премьера уже выйдет! Скорее всего, сначала это будут «спектакли для мам и пап», а уже 25-го и 26-го для всех желающих.