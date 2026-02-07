Женам участников СВО показали выставку Алены Ахмадуллиной в Москве

В экспозиции взгляд сначала останавливается на платье «Черный лебедь». Черный силуэт выстроен четко и графически, с узнаваемой балетной пластикой. Это образ «Божественная Майя», посвященный Майе Плисецкой и ее легендарной партии в «Лебедином озере» — роли, в которой балерина выходила на сцену даже в зрелом возрасте. В конструкции платья сочетаются два материала и два настроения: легкий и струящийся шелковый шифон и плотная шелковая тафта, удерживающая форму. За счет этого возникает контраст — визуальная хрупкость и внутренняя собранность, что сразу задает тон дальнейшему просмотру выставки.





Экспозиция выстроена как путешествие в мифологизированный древний русский мир. В залах были царевны, пернатые девы, девушки-богатыри, образы — словно из снов и фольклорных сказаний. Это не реконструкция прошлого, а скорее фантазия о нем: эмоциональная, образная, живая.





Рядом с костюмами — предметы из коллекции музея: резные наличники, старинные орудия труда, кованые сундуки, расписные изразцы, кокошники, металлическая утварь. В зале «Зачарованные» тебя встречает сильный визуальный образ — 12 девушек, сцепленных косами: символ женского единения. Их платья основаны на форме традиционной русской рубахи и расшиты черным крестом. Вышивка превращается в объемную структуру, а с помощью дополненной реальности кресты будто «прошивают» пространство — стены становятся продолжением ткани, граница между реальным и цифровым растворяется. Экскурсовод уточняет: это черноузорная белгородская вышивка. Похожая техника уже была в коллекции «Белогорье», средства от нее направлялись в фонд восстановления Белгородского региона.





«Это очень вдохновляет. Я испытала восхищение и восторг. Хочется все надеть и идти по подиуму. Такие мероприятия объединяют. Когда можешь отвлечься и прикоснуться к красивому — красота действительно спасает мир», — поделилась со мной Жаннета Жидко, супруга погибшего бойца.