Богослов Осипов назвал куртки с Иисусом и свитшоты с Богородицей «еще одним оружием борьбы с христианством»

В развлекательных пабликах продолжают обсуждать фотографию мужчины, который появился в метро в куртке с изображениями Христа. Причем этих изображений было настолько много, что пуховик уже прозвали «духовным бронежилетом». Кстати, курточка оказалась из модных. Она называется Jesus puffer и выпускается американским брендом Section 8. А вместе с ней можно прикупить и много чего другого.





На этикетке — Sold my soul for this fashion («Продал душу за эту моду»). Цена — 260 баксов. Тем, кто не потянет, прямой путь на Avito.