Новости
Новости 18+
St
Богослов Осипов назвал куртки с Иисусом и свитшоты с Богородицей «еще одним оружием борьбы с христианством»
18+
Где она, эта граница, между допустимым и недопустимым? И как не превратить святыню в ширпотреб? Коллаж: Daily Storm
Культура

Богослов Осипов назвал куртки с Иисусом и свитшоты с Богородицей «еще одним оружием борьбы с христианством»

Где она, эта граница, между допустимым и недопустимым? И как не превратить святыню в ширпотреб?

Коллаж: Daily Storm

В развлекательных пабликах продолжают обсуждать фотографию мужчины, который появился в метро в куртке с изображениями Христа. Причем этих изображений было настолько много, что пуховик уже прозвали «духовным бронежилетом». Кстати, курточка оказалась из модных. Она называется Jesus puffer и выпускается американским брендом Section 8. А вместе с ней можно прикупить и много чего другого.


На этикетке — Sold my soul for this fashion («Продал душу за эту моду»). Цена — 260 баксов. Тем, кто не потянет, прямой путь на Avito.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
Скриншот: Телеграм канал vladimem
Скриншот: Телеграм канал vladimem

Как вам, например, вот такой плащ с Богородицей?


«Необычный, привлекает внимание, — говорится в описании. — Размер L, по спинке 130 сантиметров, носился мало, без дефектов (максимум — пройтись сухой щеткой по манжетам/вороту), очень приятная на ощупь бархатистая ткань, подойдет на высокий рост».

Скриншот: avito.ru

Или — джинсовка с Иисусом?


Цена вопроса — 6000 рублей. Каждая куртка шьется индивидуально, а изображения можно выбирать.

Скриншот: avito.ru

Есть варианты и для католиков. Ну, к примеру, «шикарные унисекс оверсайз свитшоты (мы цитируем. — Примеч. Daily Storm) с Девой Марией».


«Мягкие и теплые, — рассказывается в объявлении. — Имеется похожая модель с Иисусом. Красивые принты и порезы».

Скриншот: avito.ru

Там же можно купить майки, шевроны и даже шоппер по мотивам «Гентского алтаря»!


Что про это говорит профессор Московской духовной академии, богослов Алексей Осипов? Человек, который верует, никогда не будет выставлять это напоказ, заявляет он. Это там, внутри. И не для того, чтобы шокировать!


«Потому что в христианстве как? Каждый, кто нарочито показывает свою религиозность (так же, как свои добродетели и таланты), — он очень погрешает, — поясняет представитель РПЦ. — И бороться с этим можно только воспитанием. Начиная еще с самого раннего возраста. Только объясняя и показывая, что это противоречит нашей вере!»


Ну а если это происходит в угоду моде, продолжает наш собеседник, — то это уже совсем ни в какие ворота.


«Это своеобразная дискредитация христианской религии, — заявляет он. — Ну вы же знаете, ради чего это делается! Чтобы вызвать протест, возмущение и негодование. Вот вам и одно из оружий борьбы с христианством!»


«Подойду ли я к такому человеку, чтобы объяснить, что это плохо? — переспрашивает Осипов. — Нет! Потому что люди, которые проявляют себя таким образом, явно страдают какими-то недостатками. Или психическими, или нравственными. И такой разговор должен вестись только в располагающей обстановке. Случайная встреча не только ничего не даст, но и может вызвать обратную реакцию. Общаться надо только тогда, когда есть хотя бы маленькая надежда помочь! А здесь это исключено».

#иисус христос #религия #христианство #алексей осипов #богородица #авито #одежда с христом #мода
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Таразевич А.А.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

На информационном ресурсе dailystorm.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»