Богослов Осипов назвал куртки с Иисусом и свитшоты с Богородицей «еще одним оружием борьбы с христианством»

Там же можно купить майки, шевроны и даже шоппер по мотивам «Гентского алтаря»!





Что про это говорит профессор Московской духовной академии, богослов Алексей Осипов? Человек, который верует, никогда не будет выставлять это напоказ, заявляет он. Это там, внутри. И не для того, чтобы шокировать!





«Потому что в христианстве как? Каждый, кто нарочито показывает свою религиозность (так же, как свои добродетели и таланты), — он очень погрешает, — поясняет представитель РПЦ. — И бороться с этим можно только воспитанием. Начиная еще с самого раннего возраста. Только объясняя и показывая, что это противоречит нашей вере!»





Ну а если это происходит в угоду моде, продолжает наш собеседник, — то это уже совсем ни в какие ворота.





«Это своеобразная дискредитация христианской религии, — заявляет он. — Ну вы же знаете, ради чего это делается! Чтобы вызвать протест, возмущение и негодование. Вот вам и одно из оружий борьбы с христианством!»





«Подойду ли я к такому человеку, чтобы объяснить, что это плохо? — переспрашивает Осипов. — Нет! Потому что люди, которые проявляют себя таким образом, явно страдают какими-то недостатками. Или психическими, или нравственными. И такой разговор должен вестись только в располагающей обстановке. Случайная встреча не только ничего не даст, но и может вызвать обратную реакцию. Общаться надо только тогда, когда есть хотя бы маленькая надежда помочь! А здесь это исключено».