Богослов Осипов назвал куртки с Иисусом и свитшоты с Богородицей «еще одним оружием борьбы с христианством»

В развлекательных пабликах продолжают обсуждать фотографию мужчины, который появился в метро в куртке с изображениями Христа. Причем этих изображений было настолько много, что пуховик уже прозвали «духовным бронежилетом». Кстати, курточка оказалась из модных. Она называется Jesus puffer и выпускается американским брендом Section 8. А вместе с ней можно прикупить и много чего другого.
На этикетке — Sold my soul for this fashion («Продал душу за эту моду»). Цена — 260 баксов. Тем, кто не потянет, прямой путь на Avito.
Как вам, например, вот такой плащ с Богородицей?
«Необычный, привлекает внимание, — говорится в описании. — Размер L, по спинке 130 сантиметров, носился мало, без дефектов (максимум — пройтись сухой щеткой по манжетам/вороту), очень приятная на ощупь бархатистая ткань, подойдет на высокий рост».
Или — джинсовка с Иисусом?
Цена вопроса — 6000 рублей. Каждая куртка шьется индивидуально, а изображения можно выбирать.
Есть варианты и для католиков. Ну, к примеру, «шикарные унисекс оверсайз свитшоты (мы цитируем. — Примеч. Daily Storm) с Девой Марией».
«Мягкие и теплые, — рассказывается в объявлении. — Имеется похожая модель с Иисусом. Красивые принты и порезы».
Там же можно купить майки, шевроны и даже шоппер по мотивам «Гентского алтаря»!
Что про это говорит профессор Московской духовной академии, богослов Алексей Осипов? Человек, который верует, никогда не будет выставлять это напоказ, заявляет он. Это там, внутри. И не для того, чтобы шокировать!
«Потому что в христианстве как? Каждый, кто нарочито показывает свою религиозность (так же, как свои добродетели и таланты), — он очень погрешает, — поясняет представитель РПЦ. — И бороться с этим можно только воспитанием. Начиная еще с самого раннего возраста. Только объясняя и показывая, что это противоречит нашей вере!»
Ну а если это происходит в угоду моде, продолжает наш собеседник, — то это уже совсем ни в какие ворота.
«Это своеобразная дискредитация христианской религии, — заявляет он. — Ну вы же знаете, ради чего это делается! Чтобы вызвать протест, возмущение и негодование. Вот вам и одно из оружий борьбы с христианством!»
«Подойду ли я к такому человеку, чтобы объяснить, что это плохо? — переспрашивает Осипов. — Нет! Потому что люди, которые проявляют себя таким образом, явно страдают какими-то недостатками. Или психическими, или нравственными. И такой разговор должен вестись только в располагающей обстановке. Случайная встреча не только ничего не даст, но и может вызвать обратную реакцию. Общаться надо только тогда, когда есть хотя бы маленькая надежда помочь! А здесь это исключено».