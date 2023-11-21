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«И потом, я ужасно не люблю, когда сажают женщин!»: Александр Сокуров рассказал, почему Беркович и Петрийчук должны быть на свободе
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Российская интеллигенция обратилась к Татьяне Москальковой с просьбой проявить милосердие Коллаж: Daily Storm
Культура

«И потом, я ужасно не люблю, когда сажают женщин!»: Александр Сокуров рассказал, почему Беркович и Петрийчук должны быть на свободе

Российская интеллигенция обратилась к Татьяне Москальковой с просьбой проявить милосердие

Коллаж: Daily Storm

Александр Сокуров рассказал, почему он поставил свою подпись под открытым письмом в защиту режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Обеих подозревают в оправдании терроризма. А все из-за постановки «Финист Ясный Сокол», повествующей о женщинах, которые вышли за исламских боевиков и решили жить в Сирии. Почему, по мнению артиста, таких подписей должно быть больше? И что во всей этой истории его тревожит сильнее всего?


Евгения Беркович и Светлана Петрийчук были задержаны еще в мае. Статья серьезная: ведь, согласно экспертизе, они воспевали «Исламское государство»*.


Вопрос в том, что у той же Беркович две приемные дочери, одна из которых несовершеннолетняя. А 20 ноября у нее умерла бабушка — 89-летняя писательница и правозащитница Нина Катерли.


Может быть, ее отпустят хотя бы на похороны, говорится в открытом письме российской интеллигенции на имя омбудсмена Татьяны Москальковой. Они просят только о милосердии!

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Драматург Светлана Петрийчук (справа) и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы
Драматург Светлана Петрийчук (справа) и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

Был в этом списке и народный артист РФ Александр Сокуров.


«Я думаю, что это письмо должен подписать каждый. И даже вне всякой организующей силы, — рассказывает Александр Николаевич. — Подобные обращения нужно посылать всем! Просто посылать — и все, чтобы это было нормой».


«К сожалению, такое нечасто встречается, — с грустью добавляет режиссер. — Но было бы странно, если бы мои коллеги, чьи имена там значатся, вдруг отказались это делать. Они достойные люди! И для меня честь быть в этом перечне».


Это обычная человеческая реакция, поясняет Александр Николаевич. Поэтому когда ему позвонили, он сразу сказал «да».


«Без всяких разговоров! — уточняет Сокуров. — Не знаю, поможет ли. Потому что кровожадных решений много, и эти кровожадные решения, как правило, не вызывают у выносящих их людей хоть какую-то рефлексию. Но, по крайней мере, мы это сделали».


Знал ли он Петрийчук и Беркович лично? Нет, отвечает мэтр.


«Но я видел и читал то, что они делают, — подчеркивает он. — Это настоящая большая поэзия и настоящее искусство. И потом, я ужасно не люблю, когда женщин сажают в тюрьмы!»


* ИГ («Исламское государство», ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация. 

Александр Сокуров
Александр Сокуров Фото: Global Look Press / Nick Zonna
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