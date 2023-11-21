«И потом, я ужасно не люблю, когда сажают женщин!»: Александр Сокуров рассказал, почему Беркович и Петрийчук должны быть на свободе

Александр Сокуров рассказал, почему он поставил свою подпись под открытым письмом в защиту режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Обеих подозревают в оправдании терроризма. А все из-за постановки «Финист Ясный Сокол», повествующей о женщинах, которые вышли за исламских боевиков и решили жить в Сирии. Почему, по мнению артиста, таких подписей должно быть больше? И что во всей этой истории его тревожит сильнее всего?





Евгения Беркович и Светлана Петрийчук были задержаны еще в мае. Статья серьезная: ведь, согласно экспертизе, они воспевали «Исламское государство»*.





Вопрос в том, что у той же Беркович две приемные дочери, одна из которых несовершеннолетняя. А 20 ноября у нее умерла бабушка — 89-летняя писательница и правозащитница Нина Катерли.





Может быть, ее отпустят хотя бы на похороны, говорится в открытом письме российской интеллигенции на имя омбудсмена Татьяны Москальковой. Они просят только о милосердии!