«И потом, я ужасно не люблю, когда сажают женщин!»: Александр Сокуров рассказал, почему Беркович и Петрийчук должны быть на свободе

Александр Сокуров рассказал, почему он поставил свою подпись под открытым письмом в защиту режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Обеих подозревают в оправдании терроризма. А все из-за постановки «Финист Ясный Сокол», повествующей о женщинах, которые вышли за исламских боевиков и решили жить в Сирии. Почему, по мнению артиста, таких подписей должно быть больше? И что во всей этой истории его тревожит сильнее всего?
Евгения Беркович и Светлана Петрийчук были задержаны еще в мае. Статья серьезная: ведь, согласно экспертизе, они воспевали «Исламское государство»*.
Вопрос в том, что у той же Беркович две приемные дочери, одна из которых несовершеннолетняя. А 20 ноября у нее умерла бабушка — 89-летняя писательница и правозащитница Нина Катерли.
Может быть, ее отпустят хотя бы на похороны, говорится в открытом письме российской интеллигенции на имя омбудсмена Татьяны Москальковой. Они просят только о милосердии!
Был в этом списке и народный артист РФ Александр Сокуров.
«Я думаю, что это письмо должен подписать каждый. И даже вне всякой организующей силы, — рассказывает Александр Николаевич. — Подобные обращения нужно посылать всем! Просто посылать — и все, чтобы это было нормой».
«К сожалению, такое нечасто встречается, — с грустью добавляет режиссер. — Но было бы странно, если бы мои коллеги, чьи имена там значатся, вдруг отказались это делать. Они достойные люди! И для меня честь быть в этом перечне».
Это обычная человеческая реакция, поясняет Александр Николаевич. Поэтому когда ему позвонили, он сразу сказал «да».
«Без всяких разговоров! — уточняет Сокуров. — Не знаю, поможет ли. Потому что кровожадных решений много, и эти кровожадные решения, как правило, не вызывают у выносящих их людей хоть какую-то рефлексию. Но, по крайней мере, мы это сделали».
Знал ли он Петрийчук и Беркович лично? Нет, отвечает мэтр.
«Но я видел и читал то, что они делают, — подчеркивает он. — Это настоящая большая поэзия и настоящее искусство. И потом, я ужасно не люблю, когда женщин сажают в тюрьмы!»
* ИГ («Исламское государство», ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.