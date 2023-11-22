«Пускай идет на стройку»: российские артисты рассказали, как наказать певца Шарлот

Это какая-то мерзость, совершенно мерзкая история! Мне кажется, мы обсуждаем то, что нужно ликвидировать. Потому что это мешает нам жить, мешает работать. Забивает какой-то гнилью и мысли, и чувства.





Я считаю, это нужно чистить. Все эти Моргенштерны и иже с ним — это нечисть. Это рептилоиды — как я их называю, чтобы было не очень обидно.





Нужно давать им срок или вообще не пускать их в страну — но как-то от них ограждать!





Ну вот как? Как такое возможно, когда где-то льется кровь? Когда каждый день приходят гробы. А мы пытаемся пропихнуть какую-то развлекушку.