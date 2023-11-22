«Пускай идет на стройку»: российские артисты рассказали, как наказать певца Шарлот

Российские артисты поделились своим мнением, нужно ли наказывать певца Шарлот, который уехал из страны и публично сжег свой паспорт, а теперь вернулся домой. «Осечка в понимании происходящего, — пояснил он. — Был ошибочно помешан на ложной информации». Понять, простить? Или сразу сослать на рудники? Слово общественности!
Вадим Цыганов:
Это какая-то мерзость, совершенно мерзкая история! Мне кажется, мы обсуждаем то, что нужно ликвидировать. Потому что это мешает нам жить, мешает работать. Забивает какой-то гнилью и мысли, и чувства.
Я считаю, это нужно чистить. Все эти Моргенштерны и иже с ним — это нечисть. Это рептилоиды — как я их называю, чтобы было не очень обидно.
Нужно давать им срок или вообще не пускать их в страну — но как-то от них ограждать!
Ну вот как? Как такое возможно, когда где-то льется кровь? Когда каждый день приходят гробы. А мы пытаемся пропихнуть какую-то развлекушку.
Мы заигрались! С этой нейросетью, с этими Дудями. И вот что за это получаем. Они побегут обратно и будут заполнять собой все медиапространство.
Вернуть всех на голубой экран… И голубой экран будет продолжаться!
Леонид Дзюник, продюсер, директор «Тату»:
Да, я видел эту новость. И был в ужасе. Но я на него посмотрел и сказал: ну господи, он же дурак! Он же дурак…
Есть такие люди — тряпичники. Всю жизнь собирают, собирают, собирают, а откроешь шкаф — у них там вещей полным-полно, а надеть нечего.
Вот и эти из тех, от кого хочется избавиться, как от ненужного барахла. Ну что это такое? Мужчина себя так не ведет!
Мужик так не делает! Мужик если сделал... Если ты порвал паспорт, сжег ты паспорт — ну и все, на хрен! Развернулся и ушел. Закрыл за собой дверь.
А тут, понимаешь, сжег паспорт. На камеру вся эта фигня-мигня... И тут — на тебе. Просит прощения! Ой, простите меня, простите! Я не такая, я жду трамвая.
Ну что это?! Мужик ты, в конце концов? Или... Извините.
Иосиф Пригожин, продюсер:
Смотрите, что я думаю по этому поводу: каждому из нас свойственно ошибаться. А прозападное влияние — оно настолько мощное, что может дезориентировать.
Понятно, что они сейчас будут возвращаться: от Моргенштерна до Шарлота или наоборот. Но они еще молодые и в моем понимании совсем дети.
Кто-то скажет: какие дети, если им уже за двадцать. Но!
Вы знаете, я, наверное, возложу ответственность еще и на представителей телевидения. Потому что когда они приглашают вот таких парней на работу и делают из них звезд, они еще и должны проводить с ними какие-то беседы. Чтобы те не дискредитировали ни свою страну, ни общество.
Помните, как было в Израиле? Ребята, которые учились за границей, в критический момент тут же собрали вещи и приехали защищать свою Родину.
Конечно, он подпал под влияние. Конечно, он дурак. Ну паспорт-то тебе чего плохого сделал? Чего тебе сделала Россия?!
Но и с теми, кто говорит, что его нужно посадить, я тоже не согласен. Какую пользу он может принести в тюрьме? Никакой.
Необязательно отправлять на СВО. Пусть идет на стройку или делает что-то еще! Главное, чтобы он осознал свою ошибку и хотел исправиться.