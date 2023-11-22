Новости
Новости 18+
St
«Пускай идет на стройку»: российские артисты рассказали, как наказать певца Шарлот
18+
На исполнителя составили три административных протокола – за мелкое хулиганство, дискредитацию ВС РФ и умышленную порчу паспорта Коллаж: Daily Storm
Культура

«Пускай идет на стройку»: российские артисты рассказали, как наказать певца Шарлот

На исполнителя составили три административных протокола – за мелкое хулиганство, дискредитацию ВС РФ и умышленную порчу паспорта

Коллаж: Daily Storm

Российские артисты поделились своим мнением, нужно ли наказывать певца Шарлот, который уехал из страны и публично сжег свой паспорт, а теперь вернулся домой. «Осечка в понимании происходящего, — пояснил он. — Был ошибочно помешан на ложной информации». Понять, простить? Или сразу сослать на рудники? Слово общественности!  

 

Вадим Цыганов:

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
Вадим Цыганов
Вадим Цыганов Фото: Global Look Press / Булкин Сергей

Это какая-то мерзость, совершенно мерзкая история! Мне кажется, мы обсуждаем то, что нужно ликвидировать. Потому что это мешает нам жить, мешает работать. Забивает какой-то гнилью и мысли, и чувства.


Я считаю, это нужно чистить. Все эти Моргенштерны и иже с ним — это нечисть. Это рептилоиды — как я их называю, чтобы было не очень обидно.


Нужно давать им срок или вообще не пускать их в страну — но как-то от них ограждать!


Ну вот как? Как такое возможно, когда где-то льется кровь? Когда каждый день приходят гробы. А мы пытаемся пропихнуть какую-то развлекушку.

Шарлот
Шарлот Скриншот: Соцсети

Мы заигрались! С этой нейросетью, с этими Дудями. И вот что за это получаем. Они побегут обратно и будут заполнять собой все медиапространство.


Вернуть всех на голубой экран… И голубой экран будет продолжаться!


Леонид Дзюник, продюсер, директор «Тату»:

Леонид Дзюник
Леонид Дзюник Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

Да, я видел эту новость. И был в ужасе. Но я на него посмотрел и сказал: ну господи, он же дурак! Он же дурак…


Есть такие люди — тряпичники. Всю жизнь собирают, собирают, собирают, а откроешь шкаф — у них там вещей полным-полно, а надеть нечего.


Вот и эти из тех, от кого хочется избавиться, как от ненужного барахла. Ну что это такое? Мужчина себя так не ведет!


Мужик так не делает! Мужик если сделал... Если ты порвал паспорт, сжег ты паспорт — ну и все, на хрен! Развернулся и ушел. Закрыл за собой дверь.


А тут, понимаешь, сжег паспорт. На камеру вся эта фигня-мигня... И тут — на тебе. Просит прощения! Ой, простите меня, простите! Я не такая, я жду трамвая.


Ну что это?! Мужик ты, в конце концов? Или... Извините.


Иосиф Пригожин, продюсер:

Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин Фото: Global Look Press / Павел Кашаев

Смотрите, что я думаю по этому поводу: каждому из нас свойственно ошибаться. А прозападное влияние — оно настолько мощное, что может дезориентировать.


Понятно, что они сейчас будут возвращаться: от Моргенштерна до Шарлота или наоборот. Но они еще молодые и в моем понимании совсем дети.


Кто-то скажет: какие дети, если им уже за двадцать. Но!


Вы знаете, я, наверное, возложу ответственность еще и на представителей телевидения. Потому что когда они приглашают вот таких парней на работу и делают из них звезд, они еще и должны проводить с ними какие-то беседы. Чтобы те не дискредитировали ни свою страну, ни общество.


Помните, как было в Израиле? Ребята, которые учились за границей, в критический момент тут же собрали вещи и приехали защищать свою Родину.


Конечно, он подпал под влияние. Конечно, он дурак. Ну паспорт-то тебе чего плохого сделал? Чего тебе сделала Россия?!


Но и с теми, кто говорит, что его нужно посадить, я тоже не согласен. Какую пользу он может принести в тюрьме? Никакой.


Необязательно отправлять на СВО. Пусть идет на стройку или делает что-то еще! Главное, чтобы он осознал свою ошибку и хотел исправиться.

#моргенштерн #уехавшие звезды #вадим цыганов #сво #леонид дзюник #иосиф пригожин #шарлот #украина
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Таразевич А.А.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

На информационном ресурсе dailystorm.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»