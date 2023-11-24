Сергей Селин: «Россия любвеобильна и всегда примет в свои объятия. Но лажать нельзя!»

Актер Сергей Селин раскрыл первые подробности своей работы в спектакле «Данькина каска», которую на днях представили в Театре Российской армии. Постановка рассказывает об участниках спецоперации. А звезда «Улиц разбитых фонарей» играет в ней Командира. Как он решился на эту роль? Как ее оценили зрители? И почему артиста теперь так часто можно встретить на вокзале?
— Сергей Андреевич, расскажите, пожалуйста, чем вас подкупила эта пьеса.
— Одним стихотворением! Одним стихотворением…
Дело в том, что эта пьеса скомпилирована. В ней присутствует и поэзия Твардовского, и драматургия Егора Черлака. То есть это практически «Василий Теркин»! Но не совсем.
И вот там есть такие строчки, которые принадлежат одной маленькой девочке. Их писал ребенок — но они настолько сильные, что это сразу цепляет!
— А можете прочесть?
— Ну вот, допустим:
«Слова тверды, как монолит. / Победа будет наша. / Пускай Господь тебя хранит. / Горжусь тобой… / 4-й «А», Наташа».
Или! (С чувством)
«Тебе и мне, как предкам нашим, / Придется дело завершать. / Клянусь, я скоро стану старше, / На фронт приеду помогать. / И стану летчицею смелой, / Артиллеристкой, медсестрой. / Под пулей, даже под прицелом / Плечом к плечу пойдем мы в бой».
Это пишет девочка! Четвертый класс. Получается, сколько ей лет?
— Лет 10 или 11?
— Я думаю, 10.
Ну и сама возможность попробовать. Ведь я уже давно не работал в государственных театрах. Поэтому, когда меня пригласили в Театр Российской армии, я сразу согласился. Почему нет?
Конечно, мне придется поездить, потому что я живу в Петербурге, но я сознательно иду на этот шаг. Если один-два спектакля в месяц, то это несложно. Тем более что в Москву и обратно прекрасно ходят «сапсаны». Буквально вчера вернулся после премьеры. Всего четыре часа — и ты на месте.
— Кстати, как ее приняли зрители?
— Я еще не видел отзывов, но знаю, что на спектакле присутствовало около 20 военных, которые только что прибыли из зоны специальной военной операции. И из них — восемь Героев России. Это ребята совершенно разного возраста: и совсем молодые, и постарше. Все в форме. С орденами, с медалями.
А потом у нас был банкет, и они сказали, что таких постановок должно быть больше, потому что они очень поднимают боевой дух!
Порадовало и то, что пришли кадеты, потому что патриотические чувства должны закладываться еще в детстве. И в Советском Союзе это всегда было в порядке вещей.
Если бы не наш русский патриотизм, мы бы не выиграли ничего! На вере и любви! На желании. На жажде справедливости!
— Сергей Андреевич, вот вы говорите о патриотизме. О том, как важно быть со своей страной. А другие из нее бегут.
— Знаешь, я обычно не комментирую эту тему. Потому что одно дело просто уехать — как говорят, это личное дело каждого. А другое дело — еще и плевать в страну, которая им столько дала. Дала известность, дала материальную независимость. Вот что плохо! Вот это я категорически не приемлю!
Ну как так? Ты был популярным, тебя уважали зрители. Тебе давали звания. А они уезжают и начинают лажать. Клянусь, пройдет еще немного времени — и они там будут не нужны.
Но… видимо, пока платят!
— А что делать, если человек хочет вернуться обратно? Как это было с певцом Шарлот, который сжег свой российский паспорт, а потом его повстречали в аэропорту Петербурга?
— Ну что, облажался! Пропиарился. Но я его знать не знаю и не хочу. Они еще и жизни-то не видели — и ничего в ней не понимают.
Кстати, про раскаяние. Если оно было искренним, то почему бы его не принять? Ошибиться может каждый; просто если когда-то у нас еще было право на ошибку, то теперь его нет. Поэтому я хотел бы обратиться и вот к этому парню, и ко всем остальным: ребята, перед тем как что-то делать или говорить, всегда думайте, какие могут быть последствия!
Наша страна — она любвеобильная. Она всегда примет в свои объятия. Куда она денется? Конечно, примет! Но лажать нельзя!
— Как вы думаете, что происходит с этим миром? Россия и Украина, Палестина и Израиль, Нагорный Карабах…
— А я вообще отказываюсь это понимать! Почему-то cразу вспоминается стихотворение той школьницы: «И не пойму, как вышло это. / У нас у каждого в семье / Медаль осталась от прадеда — / И снова танки в колее!»
Что за херня?! Никто не может понять. Как это вышло? Ведь если бы мне кто-то до 2014 года сказал, что все будет именно так — я про Украину, — я бы ответил: «Вы что, сумасшедшие?»
Что так можно. До такой степени ненавидеть.
Палестино-израильский конфликт? Тоже не пойму! Карабах…
Хотя с палестино-израильским более или менее понятно. И с Карабахом. Этот клочок земли никому не нужен, но у них принципы. Горячая кровь, Кавказ! Я не знаю, я не политолог.
А вот с Украиной — я клянусь, не пойму! Почему мы вдруг стали для них врагами. Сколько раз я там был! Помогал больным детям. Просто приезжал — по зову сердца. Собирал средства, вел концерты. Ко мне подходили и говорили «спасибо». И вдруг я стал невъездной. Я на сайте «Миротворец». Ну с какого перепуга?
Я много раз был в Израиле! Ну как много… Достаточное количество раз. И у меня было очень хорошее отношение к этому государству.
Хотя настоящую правду мы начнем узнавать только через десятилетия. Кто прав, кто виноват. Причины…
И вот эти бесконечные споры — «Они правы» — «Нет, они!» Эти двойные стандарты — все это отмораживает!