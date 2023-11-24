Сергей Селин: «Россия любвеобильна и всегда примет в свои объятия. Но лажать нельзя!»

— Кстати, как ее приняли зрители?





— Я еще не видел отзывов, но знаю, что на спектакле присутствовало около 20 военных, которые только что прибыли из зоны специальной военной операции. И из них — восемь Героев России. Это ребята совершенно разного возраста: и совсем молодые, и постарше. Все в форме. С орденами, с медалями.





А потом у нас был банкет, и они сказали, что таких постановок должно быть больше, потому что они очень поднимают боевой дух!





Порадовало и то, что пришли кадеты, потому что патриотические чувства должны закладываться еще в детстве. И в Советском Союзе это всегда было в порядке вещей.





Если бы не наш русский патриотизм, мы бы не выиграли ничего! На вере и любви! На желании. На жажде справедливости!





— Сергей Андреевич, вот вы говорите о патриотизме. О том, как важно быть со своей страной. А другие из нее бегут.





— Знаешь, я обычно не комментирую эту тему. Потому что одно дело просто уехать — как говорят, это личное дело каждого. А другое дело — еще и плевать в страну, которая им столько дала. Дала известность, дала материальную независимость. Вот что плохо! Вот это я категорически не приемлю!





Ну как так? Ты был популярным, тебя уважали зрители. Тебе давали звания. А они уезжают и начинают лажать. Клянусь, пройдет еще немного времени — и они там будут не нужны.





Но… видимо, пока платят!