«Для родителей девочки сейчас главное — забрать ее тело, чтобы его не вскрывали и не использовали в политических целях»

Схиигумен Сергий и родители скончавшейся в Среднеуральском женском монастыре девочки возмущены планами вскрыть тело ребенка, чтобы провести медицинскую экспертизу. По словам обеих сторон, исход был предсказуем: 15-летняя Марина страдала от тяжелого онкологического заболевания, и спасти ее было невозможно. Однако вместо двух месяцев жизни, которые ей прочили врачи, она прожила семь. А самое главное — ушла в любви и благости. «Я понимаю, для чего это делается: чтобы найти у нее еще какое-нибудь заболевание и наслать на обитель очередную проверку, — говорит помощник батюшки Всеволод Могучев. — Но когда объектом игр становятся останки, это уже слишком».

— Всеволод, я правильно понимаю, что и отец Сергий, и родители девочки считают, что на ней сейчас попросту спекулируют?

— Видите, какая история. После того как она почила, к нам сразу приехали все службы — ну вы знаете, кто прибывает, когда умирает человек. Заговорили об экспертизе. Однако врачи заранее предупреждали, что девочке осталось немного. Кроме того, с ней постоянно находились ее родители, поэтому какие тут могут подозрения?





Тем не менее в СМИ вдруг появляется информация, что Бастрыкин требует проверить информацию о гибели ребенка и доложить о результатах. Органы внутренних дел забирают тело и объявляют о необходимости вскрытия. Родители ревут: зачем?