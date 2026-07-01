«Если песнь не громит вокзала, то к чему переменный ток?»: в Москве встретили два спецпоезда с театральными артистами

Протяжное «Ту-уу», мерный стук колес и торжественное «Будьте внимательны и осторожны». 30 июня на Киевский вокзал Москвы прибыли сразу два «Театральных поезда». Один шел из Севастополя, другой — из Владивостока, а сам проект был приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России.

До прибытия составов уже какие-то минуты, и на перроне уже царит сладкое предвкушение. 11:24... 11:25... — тихо отщелкивают часы. Успеют или не успеют? Но у артистов все четко. И вот на горизонте уже два долгожданных состава!

«Внимание встречающим! — объявляют по громкой связи. — На седьмой и восьмой путь прибывают преодолевшие тысячи километров по городам России поезда. Пусть эта встреча станет началом яркого театрального события!»

В окошках — счастливые лица. Все машут и улыбаются. «Конечно, мы немного устали, — признаются любимцы публики. — Но в этой усталости — радость!»

Путешествуя по различным точкам страны, они давали спектакли, а репетировали прямо в пути. В Иркутске вместо сцены им подарили целый вокзал. В Воронеже — запустили «театральный автобус». Это когда можно подсесть к пассажирам и устроить им движ. В Екатеринбурге актеры гуляли по городу и делали это под грохот оркестра.