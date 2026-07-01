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«Если песнь не громит вокзала, то к чему переменный ток?»: в Москве встретили два спецпоезда с театральными артистами
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По словам председателя СТД Владимира Машкова, такого больше нет нигде в мире Коллаж: Daily Storm
Культура

«Если песнь не громит вокзала, то к чему переменный ток?»: в Москве встретили два спецпоезда с театральными артистами

По словам председателя СТД Владимира Машкова, такого больше нет нигде в мире

Яна Бобылкина
Коллаж: Daily Storm

Протяжное «Ту-уу», мерный стук колес и торжественное «Будьте внимательны и осторожны». 30 июня на Киевский вокзал Москвы прибыли сразу два «Театральных поезда». Один шел из Севастополя, другой — из Владивостока, а сам проект был приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России.

 

До прибытия составов уже какие-то минуты, и на перроне уже царит сладкое предвкушение. 11:24... 11:25... — тихо отщелкивают часы. Успеют или не успеют? Но у артистов все четко. И вот на горизонте уже два долгожданных состава!

 

«Внимание встречающим! — объявляют по громкой связи. — На седьмой и восьмой путь прибывают преодолевшие тысячи километров по городам России поезда. Пусть эта встреча станет началом яркого театрального события!»

 

В окошках — счастливые лица. Все машут и улыбаются. «Конечно, мы немного устали, — признаются любимцы публики. — Но в этой усталости — радость!»

 

Путешествуя по различным точкам страны, они давали спектакли, а репетировали прямо в пути. В Иркутске вместо сцены им подарили целый вокзал. В Воронеже — запустили «театральный автобус». Это когда можно подсесть к пассажирам и устроить им движ. В Екатеринбурге актеры гуляли по городу и делали это под грохот оркестра.

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Восточный состав следовал по Транссибу и БАМу, южный — через Крым, Кубань, Дон и центральную Россию, а среди пассажиров было много известных людей: Александр Песков и Александр Михайлов, Алексей Кравченко и Андрис Лиепа, Максим Аверин и Сергей Перегудов.

 

В проекте участвовали более пяти тысяч артистов, которые постоянно сменяли друг друга и «раздавали» всем счастье, которого сейчас так не хватает! Ведь как тонко подметил Владимир Машков, цитируя Льва Выготского, искусство — это «способ уравновешивания человека с миром в самые критические и ответственные минуты жизни».

 

Интересное совпадение: его дед, Петр Машков, был железнодорожником. «Он руководил тульским депо», — рассказывает артист сотрудникам «РЖД». И, возможно, отсюда его любовь к поездам.   

 

«В Волгограде артисты возложили цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане — поклонились тем, кто защищал нашу Родину, — описывает Владимир Львович. — На Южном маршруте в Самаре и Ростове-на-Дону «Театральный поезд» пришли встретить больше шести тысяч человек. Почти столько же на Восточном — в Тынде и Чите. В нашем вагоне-театре за все время следования прошло 130 спектаклей, а Братский театр кукол показал свой спектакль даже во время технической остановки на станции Сосновые Родники. Он стал 131-м!»

 

На перроне настолько весело, что вспоминается Маяковский: «Паровоз построить мало — накрутил колес и утек. Если песнь не громит вокзала, то к чему переменный ток?»

А вот там, у сцены — артисты Курского театра драмы. Героические люди! Когда в регион пришла беда, они организовали сбор гуманитарной помощи и поехали выступать в ПВРы.

 

К слову у проекта уже есть свой гимн, хотя Игорь Матвиенко скромно называет это песней. Его исполняют Сергей Безруков, Николай Расторгуев и артистка Московского театра Олега Табакова Софья Бейман.  

 

В наше непростое время лучше ездить поездом, намекает Игорь Игоревич. 

 

«Это 100% — говорит он. — Потому что в Питер — как добраться? На машине это невозможно — вы знаете, почему. А поезд идет и будет идти!»

 

«В последние десять лет я стал фанатом театра, — отмечает продюсер, — и когда мне предложили сделать такую работу, я, конечно, с удовольствием откликнулся».

 

Напомним, что всероссийский проект «Театральный поезд» реализуется при содействии Министерства культуры и Президентского фонда культурных инициатив, а также при поддержке «Российских железных дорог».  

 

«Театральные поезда» сделали искусство доступным для жителей самых удаленных уголков нашей страны, таких как Новый Ургал, Тында и Северобайкальск, — рассказал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников. — Для многих из них это была единственная возможность увидеть спектакли высочайшего уровня и пообщаться с талантливыми артистами. Мы гордимся тем, что смогли создать совместный проект, в котором железные дороги стали не только связующей нитью между городами, но также стали сценой, кулисами и зрительным залом».

 

«Каждый спектакль, каждая встреча — это не просто событие, — считает он. — Это обмен энергией, который мы все почувствовали. Только на наши вокзалы встречать «Театральные поезда» и посмотреть представления пришли почти 100 тысяч зрителей!»

#игорь матвиенко #ржд #киевский вокзал #театральный поезд #владимир машков #стд