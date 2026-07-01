«Я не хотела бы выходить с ней на одну сцену»: участница «концерта с Пугачевой» оценила ее появление в Москве

Певица Маргарита Суханкина выразила недоумение по поводу виртуального присутствия Аллы Пугачевой на концерте «Все лучшее — детям и взрослым». Благотворительный вечер прошел в Театре эстрады, а Примадонна пела с экрана. «По умолчанию это уже персона нон грата, — говорит Маргарита, которая тоже была в числе выступавших, — и даже странно, что кто-то имеет подобную смелость».

Концерт «Все лучшее — детям и взрослым» был направлен на поддержку пациентов и специалистов детских онкологических и гематологических клиник, а на афише значилось много известных имен: от Ларисы Долиной до Юрия Куклачева и Анастасии Волочковой.

Но каким же было удивление зрителей, которые увидели там Пугачеву, пускай даже в записи. Артистка пела дуэтом с молодым исполнителем Женей Моисеевым. Только Евгений делал это вживую, а она виртуально.