«Я не хотела бы выходить с ней на одну сцену»: участница «концерта с Пугачевой» оценила ее появление в Москве

Певица Маргарита Суханкина выразила недоумение по поводу виртуального присутствия Аллы Пугачевой на концерте «Все лучшее — детям и взрослым». Благотворительный вечер прошел в Театре эстрады, а Примадонна пела с экрана. «По умолчанию это уже персона нон грата, — говорит Маргарита, которая тоже была в числе выступавших, — и даже странно, что кто-то имеет подобную смелость».
Концерт «Все лучшее — детям и взрослым» был направлен на поддержку пациентов и специалистов детских онкологических и гематологических клиник, а на афише значилось много известных имен: от Ларисы Долиной до Юрия Куклачева и Анастасии Волочковой.
Но каким же было удивление зрителей, которые увидели там Пугачеву, пускай даже в записи. Артистка пела дуэтом с молодым исполнителем Женей Моисеевым. Только Евгений делал это вживую, а она виртуально.
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По словам Маргариты Суханкиной, все первое отделение она провела в зале, а во втором была за кулисами и готовилась к выступлению, поэтому номер Аллы прошел для нее стороной. Однако для нее это новость.
«К сожалению, понятия «Пугачева-личность» и «Пугачева-певица» уже не одно и то же, — говорит экс-солистка группы «Мираж». — Да, в свое время ее слушали. Она поднялась за счет народной любви. Люди верили ей. Ходили на все концерты и голосовали рублем. Но как человек, который предан своей стране, я не хотела бы выходить с ней на одну сцену!
Она назвала свой народ холопами и рабами, и все это помнят. Поэтому — прошла любовь и помидоры завяли. У нас что, мало хороших песен? Мало хороших артистов?»
Но в то же время это все-таки жест, соглашается исполнительница, ведь концерт был в поддержку детей. «Ну, молодец! — отмечает Суханкина, — Значит произошло просветление».
Между тем глава ФПБК Виталий Бородин считает это обычным цинизмом.
«Муж — иноагент. Она сама сбежала, назвала нас холопами и сказала, что нормальные люди не возвращаются… — написал он у себя в соцсетях. — А теперь какие-то деятели впихнули в программу ее клип. Зачем? Кому это нужно?»