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«Я не хотела бы выходить с ней на одну сцену»: участница «концерта с Пугачевой» оценила ее появление в Москве
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«У нас что, мало других хороших исполнителей?» — спрашивают за кулисами Коллаж: Daily Storm
Культура

«Я не хотела бы выходить с ней на одну сцену»: участница «концерта с Пугачевой» оценила ее появление в Москве

«У нас что, мало других хороших исполнителей?» — спрашивают за кулисами

Яна Бобылкина
Коллаж: Daily Storm

Певица Маргарита Суханкина выразила недоумение по поводу виртуального присутствия Аллы Пугачевой на концерте «Все лучшее — детям и взрослым». Благотворительный вечер прошел в Театре эстрады, а Примадонна пела с экрана. «По умолчанию это уже персона нон грата, — говорит Маргарита, которая тоже была в числе выступавших, — и даже странно, что кто-то имеет подобную смелость». 

 

Концерт «Все лучшее — детям и взрослым» был направлен на поддержку пациентов и специалистов детских онкологических и гематологических клиник, а на афише значилось много известных имен: от Ларисы Долиной до Юрия Куклачева и Анастасии Волочковой.

 

Но каким же было удивление зрителей, которые увидели там Пугачеву, пускай даже в записи. Артистка пела дуэтом с молодым исполнителем Женей Моисеевым. Только Евгений делал это вживую, а она виртуально.

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Алла Пугачева
Алла Пугачева Фото: Global Look Press / Вадим Тараканов

По словам Маргариты Суханкиной, все первое отделение она провела в зале, а во втором была за кулисами и готовилась к выступлению, поэтому номер Аллы прошел для нее стороной. Однако для нее это новость.

 

«К сожалению, понятия «Пугачева-личность» и «Пугачева-певица» уже не одно и то же, — говорит экс-солистка группы «Мираж». — Да, в свое время ее слушали. Она поднялась за счет народной любви. Люди верили ей. Ходили на все концерты и голосовали рублем. Но как человек, который предан своей стране, я не хотела бы выходить с ней на одну сцену!

 

Она назвала свой народ холопами и рабами, и все это помнят. Поэтому — прошла любовь и помидоры завяли. У нас что, мало хороших песен? Мало хороших артистов?»

 

Но в то же время это все-таки жест, соглашается исполнительница, ведь концерт был в поддержку детей. «Ну, молодец! — отмечает Суханкина, — Значит произошло просветление».

Маргарита Суханкина
Маргарита Суханкина Фото: Global Look Press / Илья Московец

Между тем глава ФПБК Виталий Бородин считает это обычным цинизмом.

 

«Муж — иноагент. Она сама сбежала, назвала нас холопами и сказала, что нормальные люди не возвращаются… — написал он у себя в соцсетях. — А теперь какие-то деятели впихнули в программу ее клип. Зачем? Кому это нужно?»

#маргарита суханкина #театр эстрады #алла пугачева