Отдохнуть или продолжить? Столичные театры постепенно закрывают сезон

В столичных театрах придумали, как необычно завершить очередной творческий сезон. В этом году он особенный: работа шла в режиме нон-стоп. Но и отдыхать тоже необходимо. Где побывать, чтобы успеть увидеть любимых артистов? И до какого числа это можно сделать?

Интересное наблюдение: если в начале июля обычно уже царило затишье, то сейчас эта практика изменилась. Например, в Театре на Юго-Западе закончат работать лишь 19 числа, а в честь этого события устроят большой концерт. Он называется «Музыка. ПРО. Закрытие сезона» и пройдет в 17:00.

«В программе — лучшие мелодии, живое исполнение и любимые артисты, — говорится в анонсе. — Мы будем рады разделить с вами этот особенный вечер и поблагодарить вас за то, что вы были с нами!»

Театр Имени Вахтангова завершит свой сезон на Арбате, и это уже традиция. Начало мероприятия — 3 июля в 21:00.