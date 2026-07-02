Отдохнуть или продолжить? Столичные театры постепенно закрывают сезон

В столичных театрах придумали, как необычно завершить очередной творческий сезон. В этом году он особенный: работа шла в режиме нон-стоп. Но и отдыхать тоже необходимо. Где побывать, чтобы успеть увидеть любимых артистов? И до какого числа это можно сделать?
Интересное наблюдение: если в начале июля обычно уже царило затишье, то сейчас эта практика изменилась. Например, в Театре на Юго-Западе закончат работать лишь 19 числа, а в честь этого события устроят большой концерт. Он называется «Музыка. ПРО. Закрытие сезона» и пройдет в 17:00.
«В программе — лучшие мелодии, живое исполнение и любимые артисты, — говорится в анонсе. — Мы будем рады разделить с вами этот особенный вечер и поблагодарить вас за то, что вы были с нами!»
Театр Имени Вахтангова завершит свой сезон на Арбате, и это уже традиция. Начало мероприятия — 3 июля в 21:00.
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В концерте примут участие Ирина Купченко, Юлия Рутберг, выпускники Театрального института имени Бориса Щукина и много других артистов, а сотрудник звукотехнического цеха Сармат Качмазов сыграет всем на осетинской гармошке.
Среди специальных гостей — певица Лариса Долина, «примадонна российских мюзиклов» Елена Чарквиани и музыкант Николай Чермошенцев.
Погода? Не имеет значения! Они будут выступать даже в дождь!
Их тех, кто продолжает свой марафон — театр «Современник». Этот сезон у него юбилейный. Коллективу исполнилось 70 лет.
3 июля здесь можно увидеть спектакль «Три товарища», который является хроникой городской жизни Германии на рубеже 20-30-х годов XX столетия, а 4-го — постановку Гарика Сукачева «САШАШИШИН».
Кому хочется быть в движении, может прокатиться на фирменном трамвае «Современник», который курсирует по маршруту «А» от МЦД «Калитники» до метро «Чистые пруды».
Еще один вариант — сходить на экскурсию, во время которой гостям расскажут о тайнах Чистых прудов, истории театрального здания и угостят вкусным чаем. Она так и называется: «Современник. Путешествие во времени». Мероприятие идет по субботам и длится 2,5 часа.
Продолжает свою работу и «Мастерская Петра Фоменко». 3 июля здесь покажут спектакли «Аркадия» и «Божественная комедия. Вариации», а 4-го — «Сирано де Бержерак» и «Старик и море».
«Старика и Мальчика в спектакле Ивана Шалаева разлучить не получится, — заявляется в аннотации. — Они связаны не только разговорами о бейсболе и великолепном Джо Ди Маджо, чемпионе из чемпионов, но и общей — врезавшейся в кожу до крови — бечевой. Леской, которую неумолимо и мощно тянет за собой Рыба, столь огромная и прекрасная, что смотреть на нее приходится, запрокинув голову в небо».
«Лето — обычно время отпусков, репетиций и тишины, но в этом году будет магия сцены! — в свою очередь сообщают в Центральном академическом театре Российской Армии. — Мы приняли решение изменить традицию и показать на сцене насыщенную летнюю программу — с 1 по 17 августа зрителей ждут 15 любимых спектаклей».
Среди постановок — и «Гусарская баллада», и классический «Ревизор», и пронзительный «Король Лир», но особое место занимает проект «Театр Звезда»: 1720 шагов по коридорам, залам и закоулкам здания, включая закрытые правительственные ложи и подземный лабиринт.
В театре «Сфера» 3 июля покажут «Без вины виноватые» и «Почему спешат часы», а 4-го сыграют «Обыкновенную историю». Отдыхать? Это если только в августе.
Но даже если ваши любимчики в отпуске, это не повод расстраиваться! Чтобы увидеть прекрасное, достаточно выйти на улицу и посетить фестиваль «Театральный бульвар». Главное — в этот момент быть в столице.
Например, 3 июля актеры МХАТ им. Горького и Оркестр МГАДМТ им. Н. И. Сац представят музыкально-литературную композицию «Синяя птица» (это будет на Пушкинской набережной), 4-го на Чистых прудах пройдет вечер, посвященный Анне Ахматовой, а 5-го в парке у Политехнического музея покажут постановку по мотивам повести «Вий» Николая Гоголя.
Фестиваль будет идти до конца лета. Главная тема этого года — «Время быть вместе!»