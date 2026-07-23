Сопродюсер фильма — о приглашении Михаила Ефремова: Он великий актер и имеет право работать и жить после отсидки

Сопродюсер фильма «Отец. Еще отец» с бюджетом 130 миллионов рублей рассказал, почему на главную роль пригласили Михаила Ефремова. Для артиста это может быть первый выход на большой экран после освобождения из колонии.





Ефремов искупил грехи и теперь такой же человек и актер, как и все остальные люди вокруг, заметил в комментарии Daily Storm Глеб Пускепалис. Он соучредитель продюсерской компании «Кедр про», занимающейся созданием картины.





«Выбор актеров был за режиссером. Но Михаил Олегович — великий актер. В чем проблема его не снимать в кино? Да, был в тюрьме. Но отбыл срок за свои поступки, которые совершил. Любой человек, вышедший из тюрьмы, имеет дальше право работать и жить. Поэтому здесь Ефремов не исключение. Это актер, которого любят и уважают зрители», — заявил Пускепалис.





Он уточнил, что контракты с актерами еще не подписаны и каст может поменяться. Бюджет картины — 130 миллионов рублей, а финансирование создатели запрашивают у «Фонда кино».





«Ответа по деньгам не пришло. Поэтому пока нет никаких договоров с артистами, — признался собеседник. — Михаил Олегович еще будет проходить кастинг вместе с остальными актерами, когда деньги поступят. Не факт, что вообще будет картина с его участием. Ждем, когда «Фонд кино» примет решение. Конкретных дат не озвучено».





Но, как отметил Пускепалис, привлечение Ефремова к съемкам фильма придаст дополнительную рекламу и антураж: «Он снимается у Михалкова, его имя на слуху. Конечно, хорошая мысль позвать Михаила Олеговича в наш проект!».





Картину «Отец. Еще отец» представили ранее в ходе питчинга «Фонда кино». По сюжету учитель из Москвы отправляется в Елец, чтобы поставить провальный спектакль в местном театре. Но худрук учреждения — его родной отец, которого герой никогда не знал, сообщил режиссер Александр Баршак.





Главные роли исполнят Данила Козловский и Михаил Ефремов. В актерский состав также вошли Адам Кумаев, Аня Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова. Артисты уже подтвердили свое участие в съемках, заверил режиссер картины.





По мнению создателей, фильм «соответствует сразу нескольким государственным приоритетам в сфере культуры». На продвижение картины они планируют потратить еще порядка 70 миллионов рублей — их частично получат от прокатчика, а также от неназванного частного инвестора, с которым команда проекта в настоящий момент ведет переговоры.





«Конечно же, это семейные ценности. Мы показываем семью живой, проблемной, что делает ее еще более ценной. Через поступки героев мы ставим четкие нравственные границы и ориентиры», — заключили создатели картины.





Ранее Никита Михалков рассказал о работе с Ефремовым в театре «Мастерская «12» после выхода артиста на волю. Режиссер отметил, что жизнь многому научила Ефремова и пока тот выполняет все поставленные перед ним жесткие условия.





Премьера спектакля «Без свидетелей», где скандальный артист сыграл вместе с Анной Михалковой, состоялась весной. Сам Ефремов после выхода по УДО не дает интервью журналистам.





Михаил Ефремов отбывал наказание за смертельное ДТП в июне 2020 года. Первоначально суд приговорил актера к восьми годам колонии общего режима, но позднее срок был снижен до 7,5 года. Ефремов провел в заключении около 4,5 года и освободился весной 2025-го.