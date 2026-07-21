Советский и российский актер Михаил Ефремов сыграет в фильме «Отец. Еще отец» — это его первая роль после выхода из колонии, сообщили создатели картины на презентации. Общий бюджет производства оценивается в 130 млн рублей, на продвижение планируется потратить еще порядка 70 млн рублей.





Режиссером выступил Александр Баршак. Создатели заявили, что фильм «соответствует сразу нескольким государственным приоритетам в сфере культуры». Жанр — комедийная драма. Главную роль также исполнит Данила Козловский.





В актерском составе заявлены Адам Кумаев, Аня Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова. Сюжет повествует о столичном педагоге, который приезжает в город Елец для постановки неудачного спектакля в местном драмтеатре и узнает, что художественный руководитель труппы — его биологический отец, о существовании которого он не подозревал.





Ефремов отбывал наказание за смертельное ДТП, случившееся в июне 2020 года. Первоначально суд приговорил актера к восьми годам колонии общего режима, но позднее срок был снижен до 7,5 года. Ефремов провел в заключении около 4,5 года и освободился весной 2025-го.