Зеленский уволил Сырского с должности главкома ВСУ

Владимир Зеленский уволил главкома ВСУ Александра Сырского на фоне критики из-за отставки министра обороны Михаила Федорова. Об этом президент Украины объявил в своем Telegram-канале, добавив, что теперь этот пост занимает Михаил Драпатый.





«Решено, что новым Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой и Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена структура Генерального штаба Вооруженных Сил Украины», — написал он.





На прошлой неделе уволенный Зеленским Федоров публично обвинил Сырского в саботаже и потребовал его отставки. На Украине начались массовые протесты.





Зеленский сообщил, что предложил Федорову «достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить ее развитие», однако других деталей не привел.





Сам Сырский вскоре извинился перед Федоровым. Он заявил, что не знал об их конфликте и считал их отношения нормальными. При этом он раскритиковал Федорова за решение о закупке дронов за счет зарплатного фонда военных, которое экс-министр представлял как свое достижение.