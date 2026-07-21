«Хор Турецкого» выступил в московской больнице, музыка стала частью «исцеляющей среды»

В ГКБ №15 имени Филатова состоялся концерт всемирно известного коллектива «Хор Турецкого» в рамках концепции «исцеляющей среды».





Артисты подготовили специальную программу для пациентов и сотрудников больницы: композиции «У русских все через край», «Жаворонок», «Звезда по имени Солнце», «Темная ночь», «На заре», «Я люблю жизнь» и другие.





Солисты хора владеют диапазоном до 4,5 октавы, их репертуар охватывает мировую классику, оперу, джаз, народные и популярные произведения.





Народный артист России Михаил Турецкий отметил, что искусство лечит и физически, и психологически: на концертах люди приходят уставшие и заряжаются энергией, у них нормализуются пульс и давление.





По его словам, со сцены видно, как меняется взгляд зрителей на фоне музыки, как они включаются в процесс и начинают улыбаться, отпуская негатив. Зрители получают ощущение чуда и черпают силы.