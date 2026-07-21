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«Хор Турецкого» выступил в московской больнице, музыка стала частью «исцеляющей среды»
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«Хор Турецкого» выступил в московской больнице, музыка стала частью «исцеляющей среды»

Концерт прошел в ГКБ №15 имени Филатова

Daily Storm
Концерт прошел в ГКБ №15 имени Филатова

В ГКБ №15 имени Филатова состоялся концерт всемирно известного коллектива «Хор Турецкого» в рамках концепции «исцеляющей среды». 


Артисты подготовили специальную программу для пациентов и сотрудников больницы: композиции «У русских все через край», «Жаворонок», «Звезда по имени Солнце», «Темная ночь», «На заре», «Я люблю жизнь» и другие.


Солисты хора владеют диапазоном до 4,5 октавы, их репертуар охватывает мировую классику, оперу, джаз, народные и популярные произведения.


Народный артист России Михаил Турецкий отметил, что искусство лечит и физически, и психологически: на концертах люди приходят уставшие и заряжаются энергией, у них нормализуются пульс и давление. 


По его словам, со сцены видно, как меняется взгляд зрителей на фоне музыки, как они включаются в процесс и начинают улыбаться, отпуская негатив. Зрители получают ощущение чуда и черпают силы.

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#москва #хор турецкого #концерт #больница