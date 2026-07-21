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Россельхознадзор ограничил ввоз овощей и фруктов из Узбекистана
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Россельхознадзор ограничил ввоз овощей и фруктов из Узбекистана

Под ограничения попали капуста, лук, укроп, петрушка, виноград, свекла и томаты от пяти экспортеров

Daily Storm

Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана, сообщили в ведомстве. Речь идет о капусте, луке, укропе, петрушке, винограде, свекле и томатах от пяти экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований.


В Россельхознадзоре отметили, что систематическое нарушение требований подтверждает недостаточную эффективность системы Узбекистана по обеспечению безопасности поставляемой на российский рынок продукции.


Ранее ведомство уже приостановило ввоз продукции из Армении.

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#запрет #импорт #узбекистан #россельхознадзор