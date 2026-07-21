Россельхознадзор ограничил ввоз овощей и фруктов из Узбекистана

Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана, сообщили в ведомстве. Речь идет о капусте, луке, укропе, петрушке, винограде, свекле и томатах от пяти экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований.





В Россельхознадзоре отметили, что систематическое нарушение требований подтверждает недостаточную эффективность системы Узбекистана по обеспечению безопасности поставляемой на российский рынок продукции.





Ранее ведомство уже приостановило ввоз продукции из Армении.