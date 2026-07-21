Госдума приняла закон о легализации криптовалюты в России

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон «О цифровой валюте и цифровых правах», который легализует обращение криптовалют в стране. Документ поддержали 340 депутатов, пятеро воздержались.





Закон вводит новых игроков на рынке. Сделки будут проходить на биржах, за хранение и учет активов отвечать цифровые депозитарии. Появятся и криптообменники — они будут менять безналичные рубли на криптовалюту и обратно. Брокеры и управляющие компании станут посредниками между биржами и инвесторами.





Платить криптовалютой внутри страны запрещено. Исключение — участники внешнеэкономической деятельности, они смогут расплачиваться цифровыми деньгами за товары и услуги. Криптообменникам тоже разрешат использовать криптовалюту при сделках с ценными бумагами и цифровыми правами.





Торговать на биржах разрешат только монетами с высокой капитализацией и ликвидностью — под эти критерии попадают биткоин, эфириум и стейблкоин USDT. Граждане перед покупкой пройдут тестирование, а для неквалифицированных инвесторов ЦБ установит лимит на портфель. Хранить активы можно будет только через кастодиальные кошельки, холодные — только для участников внешнеэкономической деятельности.





Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года, переходный период продлится до 1 июля 2027 года. Также закон уточняет регулирование цифровых финансовых активов: долговые ЦФА теперь приравняют к облигациям с раскрытием информации и защитой прав владельцев.