Общественники предложили присвоить охранный статус 31 станции московского метро

Группа экспертов и активистов направила в департамент культурного наследия Москвы обращение с инициативой ускорить процедуру внесения исторических станций Московского метрополитена в реестр объектов культурного наследия. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил советник ректора НИУ ВШЭ, журналист Олег Леонов.





По его словам, сейчас 31 станция, которые предлагается включить в реестр, имеют статус выявленных объектов культурного наследия. Коллективное обращение о пересмотре их охранного статуса уже направлено в департамент культурного наследия Москвы.





Леонов отметил, что некоторые из этих станций являются настоящими шедеврами — они сочетают уникальные инженерные решения, великолепный декор и важные исторические символы. Инициаторы надеются на обсуждение вопроса с представителями городских властей в ближайшее время.