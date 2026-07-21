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Общественники предложили присвоить охранный статус 31 станции московского метро
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Общественники предложили присвоить охранный статус 31 станции московского метро

Некоторые из них являются настоящими шедеврами

Daily Storm
Некоторые из них являются настоящими шедеврами

Группа экспертов и активистов направила в департамент культурного наследия Москвы обращение с инициативой ускорить процедуру внесения исторических станций Московского метрополитена в реестр объектов культурного наследия. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил советник ректора НИУ ВШЭ, журналист Олег Леонов.


По его словам, сейчас 31 станция, которые предлагается включить в реестр, имеют статус выявленных объектов культурного наследия. Коллективное обращение о пересмотре их охранного статуса уже направлено в департамент культурного наследия Москвы.


Леонов отметил, что некоторые из этих станций являются настоящими шедеврами — они сочетают уникальные инженерные решения, великолепный декор и важные исторические символы. Инициаторы надеются на обсуждение вопроса с представителями городских властей в ближайшее время.

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#москва #метро #культурное наследие