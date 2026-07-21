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Путин поддержал идею вручать медальоны родителям погибших бойцов СВО
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Путин поддержал идею вручать медальоны родителям погибших бойцов СВО

Пока такая практика действует только в Еврейской автономной области

Daily Storm
Пока такая практика действует только в Еврейской автономной области

Президент России Владимир Путин поддержал идею вручать памятные медальоны родителям погибших участников специальной военной операции. Сейчас эта практика есть только в Еврейской автономной области.


«Именно медальон воинской доблести мы вручаем родителям. Ведь им ничего важнее не нужно, как знать, что их сын остался в истории своей страны. И его не гибель, а именно подвиг сегодня важен для того, чтобы страна жила», — рассказала президенту глава региона Мария Костюк. 


По ее словам, родители погибших военных — это «та самая целевая аудитория, которая не только поможет сохранить страну, но она никогда не даст ее в обиду, потому что это значит — обнулить подвиг своего ребенка».


Сын Марии Костюк, Андрей, погиб в августе 2022 года в бою под селом Спорное в ДНР. Указом президента ему посмертно присвоено звание Героя России.

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#еврейская автономная область #участники сво #семьи участников сво