Путин поддержал идею вручать медальоны родителям погибших бойцов СВО

Президент России Владимир Путин поддержал идею вручать памятные медальоны родителям погибших участников специальной военной операции. Сейчас эта практика есть только в Еврейской автономной области.





«Именно медальон воинской доблести мы вручаем родителям. Ведь им ничего важнее не нужно, как знать, что их сын остался в истории своей страны. И его не гибель, а именно подвиг сегодня важен для того, чтобы страна жила», — рассказала президенту глава региона Мария Костюк.





По ее словам, родители погибших военных — это «та самая целевая аудитория, которая не только поможет сохранить страну, но она никогда не даст ее в обиду, потому что это значит — обнулить подвиг своего ребенка».





Сын Марии Костюк, Андрей, погиб в августе 2022 года в бою под селом Спорное в ДНР. Указом президента ему посмертно присвоено звание Героя России.