Bloomberg: Евросоюз может отказаться от 21-го пакета санкций против России

Евросоюз может не принять 21-й пакет санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Согласование застопорилось прежде всего из-за позиции Греции, которая выступает против запрета на поставки европейскими компаниями российского сжиженного природного газа в третьи страны.





Среди обсуждаемых вариантов — отсрочка вступления ограничений на два года, исключение положений о российском СПГ, полный отказ от принятия пакета или продление действующих контрактов.





Ранее Financial Times сообщала, что против нового пакета выступили шесть стран ЕС. Bloomberg отмечал, что переговоры проходят напряженно, поскольку каждая страна стремится защитить свои отрасли.





20-й пакет санкций был утвержден 23 апреля, 19-й — 23 октября 2025 года.