Мигрантам с судимостью запретят жить в России

Госдума приняла закон, который запрещает мигрантам с судимостью получать гражданство, вид на жительство или разрешение на временное проживание в России. Тяжесть преступления значения не имеет, говорится в документе.





Теперь мигранты старше 14 лет при подаче заявления на РВП или ВНЖ обязаны предоставлять в полицию справку об отсутствии судимости либо документ с информацией о преступлении, за которое иностранец был осужден. Справка должна быть выдана компетентными органами страны происхождения заявителя не ранее чем за три месяца до подачи заявления.





Исключение сделано для детей, людей со статусом беженцев или получивших политическое или временное убежище, а также для военнослужащих по контракту в ВС РФ. Для граждан Украины предусмотрен переходный период сроком на два года.





Кроме того, Госдума одобрила поправки, расширяющие основания для выдворения мигрантов. Депортация теперь будет грозить за дискриминацию, нарушение прав и свобод человека, а также неповиновение военнослужащим на границе.