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Новак заявил, что меры правительства по стабилизации топливного рынка уже дают результаты
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Новак заявил, что меры правительства по стабилизации топливного рынка уже дают результаты

Вице-премьер отметил, что во многих регионах снимаются ограничения, растет число работающих заправок и уменьшаются очереди

Daily Storm

Меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результаты, заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания.


﻿Он отметил, что запрет экспорта нефтепродуктов, насыщение рынка за счет импорта, увеличение объемов производства и перенос сроков ремонтов заводов уже начали работать.


«Мы видим, что эти меры приносят свои результаты и уже частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей», — сказал Новак.


Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума рассмотрит предложения правительства, направленные на стабилизацию цен на топливном рынке.

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#бензин #новак #топливо