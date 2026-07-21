Новак заявил, что меры правительства по стабилизации топливного рынка уже дают результаты

Меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результаты, заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания.





﻿Он отметил, что запрет экспорта нефтепродуктов, насыщение рынка за счет импорта, увеличение объемов производства и перенос сроков ремонтов заводов уже начали работать.





«Мы видим, что эти меры приносят свои результаты и уже частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей», — сказал Новак.





Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума рассмотрит предложения правительства, направленные на стабилизацию цен на топливном рынке.