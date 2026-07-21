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В ФАС выявили, какие компании могли обогащаться на продаже топлива для аграриев
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Уже возбуждено 15 дел в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка Коллаж: Daily Storm
Новости

В ФАС выявили, какие компании могли обогащаться на продаже топлива для аграриев

Уже возбуждено 15 дел в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка

Иван Соколов
Коллаж: Daily Storm

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) выявили, какие компании могли обогащаться на продаже топлива для аграриев. В ведомстве сообщили Daily Storm, что уже возбуждено 15 уголовных дел против участников топливного рынка.


Их заподозрили в нарушениях антимонопольного законодательства. Всего по этой статье было выдано 38 предупреждений хозяйствующим субъектам, уточнили в пресс-службе ФАС.


В качестве примера ведомство привело ООО «Петросервис». Эта компания из Удмуртии изменила цены на дизельное топливо, поставляемое аграриям. Компании «надлежит принять меры, направленные на снижение цен <...> и их приведение к экономически обоснованному уровню», — подчеркнули в ФАС.


Всего, как указали в службе, от сельхозтоваропроизводителей поступило три обращения — в Липецкой, Новосибирской областях и в Республике Коми — по вопросу ценообразования на дизель.


Ранее, 14 июля, ФАС сообщала, что по итогам мониторинга цен выдала предупреждения 14 участникам топливного рынка. Меры коснулись компаний в Кировской, Нижегородской и Саратовской областях, Удмуртии и Краснодарском крае.


До этого, 6 июля, ФАС возбудила дела против шести независимых участников топливного рынка Московского региона. Их подозревают в согласованном повышении розничных цен на бензин и дизельное топливо. Фигурантами дел стали ООО «АИСТ», ООО «Топливный синдикат», ООО «Серпуховнефтепродуктсервис», ООО «Витаойл», ООО «Элегант» и один индивидуальный предприниматель (ИП).

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