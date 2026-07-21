В ФАС выявили, какие компании могли обогащаться на продаже топлива для аграриев

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) выявили, какие компании могли обогащаться на продаже топлива для аграриев. В ведомстве сообщили Daily Storm, что уже возбуждено 15 уголовных дел против участников топливного рынка.





Их заподозрили в нарушениях антимонопольного законодательства. Всего по этой статье было выдано 38 предупреждений хозяйствующим субъектам, уточнили в пресс-службе ФАС.





В качестве примера ведомство привело ООО «Петросервис». Эта компания из Удмуртии изменила цены на дизельное топливо, поставляемое аграриям. Компании «надлежит принять меры, направленные на снижение цен <...> и их приведение к экономически обоснованному уровню», — подчеркнули в ФАС.





Всего, как указали в службе, от сельхозтоваропроизводителей поступило три обращения — в Липецкой, Новосибирской областях и в Республике Коми — по вопросу ценообразования на дизель.





Ранее, 14 июля, ФАС сообщала, что по итогам мониторинга цен выдала предупреждения 14 участникам топливного рынка. Меры коснулись компаний в Кировской, Нижегородской и Саратовской областях, Удмуртии и Краснодарском крае.





До этого, 6 июля, ФАС возбудила дела против шести независимых участников топливного рынка Московского региона. Их подозревают в согласованном повышении розничных цен на бензин и дизельное топливо. Фигурантами дел стали ООО «АИСТ», ООО «Топливный синдикат», ООО «Серпуховнефтепродуктсервис», ООО «Витаойл», ООО «Элегант» и один индивидуальный предприниматель (ИП).