ЛДПР повторно внесет закон о пожизненном запрете на въезд для мигрантов с судимостью

ЛДПР повторно внесет в Госдуму законопроект о пожизненном запрете на въезд в Россию для мигрантов и лиц без гражданства с судимостью, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. По его словам, инициатива уже отклонялась, но партия продолжит добиваться ее принятия.





«По данным Совбеза России, всего за первый квартал 2026 года около 7,6 тыс. преступных деяний было совершено мигрантами. <...> ЛДПР уже вносила в Госдуму законопроект о введении пожизненного запрета на въезд в Россию для мигрантов и лиц без гражданства с судимостью. Законопроект был отклонен, но мы продолжим добиваться принятия этой нормы и внесем законопроект повторно», — заявил Слуцкий.





Он также отметил, что сегодня во втором чтении парламентарии рассмотрят законопроект о запрете на получение гражданства России или права проживания для мигрантов с непогашенной или неснятой судимостью за преступления на территории любой страны. ЛДПР поддержит эту инициативу.





«Повторюсь. Мы также продолжим добиваться принятия нашей инициативы, чтобы преступные элементы вообще не попадали в нашу страну. Уже завтра мы проведем всероссийский форум «Столпы миграционной политики ЛДПР: Нулевая терпимость к правонарушениям и Русский язык как мягкая сила», — добавил Слуцкий.





В качестве примеров он привел резонансные случаи: несколько дней назад мигрант убил женщину на глазах ее пятилетней дочери, сутки возил тело и девочку в машине, а затем задушил и ребенка. Ранее другой мигрант, торговавший наркотиками, отравил двух российских школьниц, одна из которых погибла, рассказал политик.