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Песков: Склады Wildberries не используются для поставок ВС РФ, Киев бьет по мирным целям
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Песков: Склады Wildberries не используются для поставок ВС РФ, Киев бьет по мирным целям

Пресс-секретарь президента отметил, что ситуация у компании после атак непростая, кабмин занимается этим вопросом

Daily Storm
Пресс-секретарь президента отметил, что ситуация у компании после атак непростая, кабмин занимается этим вопросом

Склады Wildberries не используются для поставок товаров для Вооруженных сил России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя недавние прилеты по логистическим центрам компании. Он подчеркнул, что Киев продолжает наносить удары по мирным целям.


Песков добавил, что ситуация у Wildberries после атаки складов непростая, и правительство занимается этим вопросом. 


Он также отметил, что контактов президента России Владимира Путина с новым премьер-министром Великобритании пока не планируется. Одни из первых заявлений нового британского премьера были о поддержке Киева, то есть о намерении делать все для продолжения войны, пояснил Песков. 


В Кремле подчеркнули, что специальная военная операция проводится для того, чтобы войска НАТО не присутствовали на территории Украины.

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#дмитрий песков #кремль #wildberries