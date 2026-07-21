Склады Wildberries не используются для поставок товаров для Вооруженных сил России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя недавние прилеты по логистическим центрам компании. Он подчеркнул, что Киев продолжает наносить удары по мирным целям.





Песков добавил, что ситуация у Wildberries после атаки складов непростая, и правительство занимается этим вопросом.





Он также отметил, что контактов президента России Владимира Путина с новым премьер-министром Великобритании пока не планируется. Одни из первых заявлений нового британского премьера были о поддержке Киева, то есть о намерении делать все для продолжения войны, пояснил Песков.





В Кремле подчеркнули, что специальная военная операция проводится для того, чтобы войска НАТО не присутствовали на территории Украины.