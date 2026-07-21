Китай продлил безвизовый режим для граждан России до конца 2027 года

Китай продлил безвизовый режим для граждан России до 31 декабря 2027 года, сообщается на сайте МИД КНР. Россияне смогут находиться в Китае до 30 дней без оформления визы для таких целей, как бизнес, туризм, посещение родственников и друзей, участие в обменных программах и транзит.





Граждане России смогут многократно въезжать в Китай без визы в течение срока действия режима. Ограничений по количеству поездок и общему количеству дней пребывания нет, подчеркнули в ведомстве.





Ранее президент России Владимир Путин также подписал указ №499 о продлении безвиза с Китаем до 31 декабря 2027 года.